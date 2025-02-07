İklim Değişikliği Türkiye'yi Tehdit Ediyor: Uzmanlardan Uyarılar - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İklim Değişikliği Türkiye'yi Tehdit Ediyor: Uzmanlardan Uyarılar

Copernicus Küresel İklim Raporu, Türkiye'nin yanlış politikaları nedeniyle iklim değişikliğinin hızlandığını vurguluyor. Uzmanlar, ani sıcaklık artışlarının ardından daha ciddi sorunlarla karşılaşılabileceğine dikkat çekiyor.

07.02.2025 13:57  Güncelleme: 13:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Zeynep Bozuklu

(ANKARA) - İklim değişikliği nedeniyle son zamanlarda olağanüstü hava olayları, aşırı sıcaklık ve buna bağlı olarak kuraklık yaşanıyor. Copernicus Küresel İklim Raporu'na göre, son zamanlarda aşırı hava olaylarının genel sıklığı ve şiddeti artıyor. Enerji iklim uzmanı Önder Algedik, " Türkiye'deki yanlış politikalar, iklim değişikliğini hızlandırıyor" dedi.

Avrupa Birliği tarafından kurulan Copernicus'un Küresel İklim Raporu'nda, geçen yılın kayıtlardaki en sıcak yıl olduğu ve yıllık ortalama sıcaklığın ilk kez 1,5 derecenin üzerine çıktığı kaydedildi. Öte yandan, atmosfer dolaşımında medyana gelen değişimler, sıcak hava dalgalarını destekleyerek, sıcaklıktaki artışa neden oluyor. Aynı şekilde buzullar eriyor ve yağış normallerinde değişiklikler yaşanıyor.

Bilim insanlarına göre ise Ocak 2025, "tüm zamanların en sıcak ocak ayı" olarak kayıtlara geçti. 2025'in 2023 ve 2024 yıllarından biraz daha soğuk olacağı tahmininde bulunan bilim insanları, sıcaklıkların artmasının nedeni konusunda henüz kesin bir sonuca varamazken, sera gazı emisyonunun artmasından kaynaklanabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Enerji iklim uzmanı Önder Algedik ise konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na şu açıklamalarda bulundu:

"Sıcaklık artışı ani bir artış değil. Bu artışlar, başlangıçta daha yavaştı ama iklim değişikliği nedeniyle hızlandı. Burada temel nokta, Türkiye'deki yanlış politikaların, iklim değişikliğini hızlandırması.

Anayasa 56. madde ve  4990 sayılı kanuna göre, devletlerin Birleşmiş Milletler Şartı ve uluslararası hukuk ilkeleri uyarınca, kendi çevre ve kalkınma politikalarına uygun olarak kaynaklarını kullanma hakkına sahip olduğunu ve kendi yetki alanı ya da kontrolü altındaki faaliyetlerin diğer devletler ya da ulusal yetki alanı dışında kalan bölgelerdeki çevreye zarar vermemesini sağlama sorumluluğu vardır. Fakat hükümet, bu kanuna aykırı olarak kömür, petrol, gaz gibi yakıtların kullanımına ve asfalt, çimento ve beton kullanıma devam ederek, iklim değişikliğinin hızlanmasına neden oluyor."

"Türkiye'deki siyasetçiler 2053'ü hedef gösteriyor fakat bunlar kandırmaca"

Muhalefeti ve iktidarı, iklim değişikliği konusunda uyaran Algedik, şunları söyledi:

"İklim değişikliği böyle devam ederse ileride ne ile karşılaşırız gibi soruların yerine, bugün olanlardan sonuç çıkarmamız gerekiyor. Türkiye'deki siyasetçiler 2053'ü hedef gösteriyor fakat bunlar kandırmaca.

"Biz, 180 kilometre hızla duvara doğru gidiyoruz"

Biz, 180 kilometre hızla duvara doğru gidiyoruz. Kentler aşırı ve asfaltla kaplı olduğu için Türkiye'deki sorun iktidarın politikaları. Öte yandan muhalefet belediyeleri de iklim değişikliğini hızlandırmak için gayret gösteriyor. Yılda 40 milyon ton asfalt dökerek toprak yok ediliyor."

Kaynak: ANKA

İklim Değişikliği, Hava Durumu, Copernicus, Politika, Ekonomi, Türkiye, Enerji, Güncel, Sağlık, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İklim Değişikliği Türkiye'yi Tehdit Ediyor: Uzmanlardan Uyarılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:10 Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir
23:08 Narin’in babasından Nevzat Bahtiyar’a verilen cezaya itiraz Narin'in babasından Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz
21:16 Trump, Gazze’yi gasbetme planının detaylarını anlattı Trump, Gazze'yi gasbetme planının detaylarını anlattı
20:19 İmamoğlu’ndan Erdoğan’a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump’a da göster İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump'a da göster
19:53 Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun
09:30 Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı
09:24 ABD’de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü ABD'de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü
09:19 Fatih Terim’in takımından gol yağmuru Fatih Terim'in takımından gol yağmuru
09:03 İki maçta 12 gol Barcelona, Valencia’yı paramparça etti İki maçta 12 gol! Barcelona, Valencia'yı paramparça etti
09:02 Bahçeli’den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor Bahçeli'den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor
08:52 Yasmin Erbil’den Survivor’daki sevgilisi Yiğit Poyraz’a kalpli destek Yasmin Erbil'den Survivor'daki sevgilisi Yiğit Poyraz'a kalpli destek
08:30 Galatasaray’dan gece yarısı bombası İşte maliyeti Galatasaray'dan gece yarısı bombası! İşte maliyeti
08:29 ABD, İsrail’in 25 yıldır istediği “Bombaların Anası“nı sonunda teslim ediyor ABD, İsrail'in 25 yıldır istediği "Bombaların Anası"nı sonunda teslim ediyor
08:12 Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı
08:09 Tesla almak hayal oldu Büyük zam geldi Tesla almak hayal oldu! Büyük zam geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 00:38:10. #1.13#
SON DAKİKA: İklim Değişikliği Türkiye'yi Tehdit Ediyor: Uzmanlardan Uyarılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.