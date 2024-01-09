 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İklim uzmanından Pazar günü için kar yağışı uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi

İklim uzmanından Pazar günü için kar yağışı uyarısı

İskenderun Teknik Üniversitesi'nde görevli İklim Uzmanı Abdulla Sakallı, kış aylarında İskenderun ve Samandağ ilçelerinde sık sık deniz taşkınları görüleceğini belirtti. Ayrıca, pazartesi günü Trakya bölgesinden ciddi bir soğuk hava dalgasının yurda giriş yapacağını ve pazar günü yurdun tamamında kar yağışı beklendiğini söyledi. Sakallı, sosyal medyada dezenformasyon olduğunu ve bilimsel bilgilere dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

09.01.2024 - 09:14,  Güncelleme: 09:25
Abone Ol

İklim uzmanından Pazar günü için kar yağışı uyarısı

İklim Uzmanı Abdulla Sakallı; "Kış aylarında İskenderun ve Samandağ ilçelerinde sık sık deniz taşkınları görülecek"

HATAY - Kış aylarında bazı günlerin ortalama sıcaklığın altında ve bol yağışlı geçeceğine dikkat çeken İskenderun Teknik Üniversitesi'nde görevli Doç. Dr. Abdulla Sakallı, günbatısı rüzgarının olduğu yağışlı günlerde Samandağ ve İskenderun ilçelerinde deniz taşkınlarının sıklıkla görüleceğini söyledi.

İskenderun Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Abdulla Sakallı, depremin etkisini hissettirdiği ve vatandaşların büyük çoğunluğunun konteyner kentlerde yaşam sürdüğü Hatay ile ilgili hava tahminlerinde bulundu. Doç. Dr. Sakallı; Akdeniz bölgesinde kış aylarında bazı günlerin ortalama sıcaklıkların altında veya üstünde seyredeceğini belirterek bölgeyi ılıman bir kışın beklediğini söyledi. Doç. Dr. Sakallı, günbatımı rüzgarının olduğu yağışlı günlerde deniz taşkınları konusunda İskenderun ve Samandağ ilçelerine uyarılarda bulundu.

"Pazar günü yurdun tamamında bir kar yağışı görebiliriz"

Son zamanlarda gündemde olan asrın soğuğu geliyor tartışmaları hakkında konuşan Doç. Dr. Sakallı, son verilere göre o kadar soğuk bir dalga beklemediklerine dikkat çekerek "Bu bölgede birkaç gün ciddi sıcaklık düşüşleri olacak. Hatay bölgesinde bu sıcaklık düşüşünü pazartesi günü gördük. Bugün Trakya bölgesinden ciddi bir soğuk hava dalgası yurda giriş yapacak. Bu dalga ile pazar günü yurdun tamamında bir kar yağışı görebiliriz" şeklinde konuştu.

"İskenderun ve Samandağ ilçelerinde sık sık taşkınlar görülecek"

Günbatısı rüzgar ve yağışlarında Hatay ve İskenderun bölgesine dikkat edilmesi gerektiğini değinen Doç. Dr. Sakallı, depremin etkisiyle denizlerde oluşan çökmelerden dolayı deniz taşkınları olacağını vurgulayarak "Günbatımı rüzgarların olduğu yağışlı günlerde İskenderun ve Samandağ ilçelerinde sık sık deniz taşkınları görülecek" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada ciddi bir dezenformasyonun olduğunu ifade eden Doç. Dr. Sakallı; sosyal medya hesaplarının daha çok izlenme ve tıklanma için çok yanlış bilgiler verdiğini ve deprem bölgesinde yaşayan insanların diken üstünde olduğunu bu yüzden daha dikkatli olunmasını ve bilimsel bilgilerin takip edilmesi gerektiğini belirtti.

İklim uzmanından Pazar günü için kar yağışı uyarısı
Kaynak: İHA
YORUMLAR

İskenderun, Samandağ, Hatay, Doğal Afet, Hava Durumu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İklim uzmanından Pazar günü için kar yağışı uyarısı - Son Dakika


10:00
Tuğba Ekinci Özel Hayatı Hakkında Çarpıcı Açıklamalar Yaptı Tuğba Ekinci Özel Hayatı Hakkında Çarpıcı Açıklamalar Yaptı
09:46
Ekvador'da Uyuşturucu Çetesi Lideri Cezaevinden Kaçtı, Olağanüstü Hal İlan Edildi Ekvador'da Uyuşturucu Çetesi Lideri Cezaevinden Kaçtı, Olağanüstü Hal İlan Edildi
09:41
'22 yıldır AK Parti'ye oy vermedim' demişti! Erdoğan'ın aday gösterdiği eski CHP'li vekil Aydın Ayaydın'dan eleştirilere yanıt "22 yıldır AK Parti'ye oy vermedim" demişti! Erdoğan'ın aday gösterdiği eski CHP'li vekil Aydın Ayaydın'dan eleştirilere yanıt
09:02
Bomba iddia! Partililerden tam yetki isteyen Akşener seçimi ''kazanamazsa'' görevi bırakacak Bomba iddia! Partililerden tam yetki isteyen Akşener seçimi ''kazanamazsa'' görevi bırakacak
08:32
ABD'de hakime saldıran sanık için özel tedbir! Duruşmaya maske, eldiven ve zincirle getirildi ABD'de hakime saldıran sanık için özel tedbir! Duruşmaya maske, eldiven ve zincirle getirildi
08:30
Adada benzeri görülmemiş olay! Survivor ekibine polis operasyonunun perde arkası ortaya çıktı Adada benzeri görülmemiş olay! Survivor ekibine polis operasyonunun perde arkası ortaya çıktı
08:23
Fatih Camii'ndeki saldırının görüntüsü ortaya çıktı Fatih Camii'ndeki saldırının görüntüsü ortaya çıktı
08:01
İsrail ordusuna büyük şok! Rehine kurtarmaya girdikleri binadan cansız bedenleri çıkarıldı İsrail ordusuna büyük şok! Rehine kurtarmaya girdikleri binadan cansız bedenleri çıkarıldı

Son Dakika
10:00 Tuğba Ekinci Özel Hayatı Hakkında Çarpıcı Açıklamalar Yaptı
09:46 Ekvador'da Uyuşturucu Çetesi Lideri Cezaevinden Kaçtı, Olağanüstü Hal İlan Edildi
09:41 "22 yıldır AK Parti'ye oy vermedim" demişti! Erdoğan'ın aday gösterdiği eski CHP'li vekil Aydın Ayaydın'dan eleştirilere yanıt
09:02 Bomba iddia! Partililerden tam yetki isteyen Akşener seçimi ''kazanamazsa'' görevi bırakacak
08:32 ABD'de hakime saldıran sanık için özel tedbir! Duruşmaya maske, eldiven ve zincirle getirildi
08:30 Adada benzeri görülmemiş olay! Survivor ekibine polis operasyonunun perde arkası ortaya çıktı
08:23 Fatih Camii'ndeki saldırının görüntüsü ortaya çıktı
08:01 İsrail ordusuna büyük şok! Rehine kurtarmaya girdikleri binadan cansız bedenleri çıkarıldı
07:51 Fatih Camii'ndeki saldırının kan donduran detayları! İmamı, boğazı dahil 3 yerinden bıçaklamış
06:55 Brezilya'da turistleri taşıyan otobüs kamyonla çarpıştı: 25 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 10:19:34. #1.13#
SON DAKİKA: İklim uzmanından Pazar günü için kar yağışı uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement