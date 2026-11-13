İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - COP31 kazanımlarıyla kilometre taşı olacak - Son Dakika
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İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - COP31 kazanımlarıyla kilometre taşı olacak

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İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - COP31 kazanımlarıyla kilometre taşı olacak
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- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Fatih Duran: "Türkiye bir kez daha konum olarak öne çıkıyor çünkü gelişmiş Kuzey ile az gelişmiş Güney arasında ve Doğu Batı arasında ülkemiz sadece coğrafi anlamda bir kavşak değil diplomatik anlamda bir kavşak" "Dünyanın en büyük iklim zirvesi COP'u yapmakla da aslında sadece salt diplomasi anlamında değil iklim diplomasisi anlamında da ülkemiz belirleyici rol üstlenmiş durumda"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Fatih Duran, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) ev sahipliğiyle iklim diplomasisinde belirleyici rol üstlendiğini, zirvenin hem Türkiye hem de uluslararası toplum açısından önemli kazanımlar sağlayacak bir kilometre taşı olacağını söyledi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen ve iklim değişikliğiyle mücadelede dünyanın en önemli organizasyonu COP31 devam ediyor.

Duran, COP31'de AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin ev sahipliğinin kesinleşmesinin ardından iklim eylem gündeminin belirlenmesine yönelik saha çalışması yürüttüklerini, ülkenin öncelikleri doğrultusunda 10 tema ve somut adımlar belirlediklerini söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un COP31 Başkanlığı görevini üstlenirken zirvenin bir uygulama COP'u olması gerektiğini vurguladığını aktaran Duran, "Bugüne kadar gerçekleştirilen 30 COP'ta daha çok temenniler, taahhütler ve vaatler üzerinde duruldu. Ancak bunların hayata geçirilmesi ve uygulanması konusunda bazı aksaklıklar ve eksiklikler yaşandı. Biz de COP31'i uygulamaya odaklanan, somut çıktıları olan bir zirve olarak kurguladık." diye konuştu.

Duran, COP31'in öne çıkan başlıklarından birinin denizler ve okyanuslar olduğuna işaret ederek, Türkiye'nin üç tarafının denizlerle çevrili olması ve Avustralya ile yürütülen ortak çalışmaların bu önceliğin belirlenmesinde etkili olduğunu ifade etti.

Avustralya'nın Pasifik ada ülkelerinin gündemini önceliklendirmek istediğini, Türkiye'nin de bu konuda ortak bir yaklaşım geliştirdiğini dile getiren Duran, "Bu doğrultuda COP31'in 'Mavi COP' olması için yola çıktık. Denizler ve okyanuslar üzerinde dönen ekonomiye baktığımızda, bunlar bir devlet olsaydı yaklaşık 4,5-5 trilyon dolarlık ticaret hacmiyle dünyanın 5'inci büyük ekonomisi olurdu. Buna rağmen denizler ve okyanuslar çok hızlı kirleniyor ve iklim değişikliğinden en fazla etkilenen alanlar arasında yer alıyor." şeklinde konuştu.

Duran, Türkiye'nin öncelikli gündemlerinden olan Sıfır Atık hareketinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan'ın 2017'den bu yana yürüttüğü çalışmalarla küresel bir marka haline geldiğini kaydetti.

BM tarafından 30 Mart'ın Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edilmesinin de bu sürece katkı sağladığına dikkati çeken Duran, Sıfır Atık hareketinin döngüsel ekonominin somut uygulaması olduğunu vurguladı.

Duran, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sıfır Atık, bireysel uygulamalardan endüstriyel süreçlere, su tasarrufundan karbon ayak izinin azaltılmasına, evsel atıklardan maden atıklarının geri kazanılmasına kadar geniş bir alanı kapsıyor. Bu nedenle COP31 iklim eylem gündemimizin önemli başlıklarından biri. Bu çalışmaları Sıfır Atık Vakfı ile koordineli yürütüyoruz."

Döngüsel ekonomi kapsamında atıkların bertaraf edilmesi gereken bir yük olarak değil, yeniden kullanılabilecek bir kaynak olarak değerlendirilmesi gerektiğine işaret eden Duran, evsel atıkların artış hızının yarı yarıya azaltılmasının da hedefler arasında bulunduğunu bildirdi.

Nüfus artışıyla evsel atık miktarının da arttığını, bunun yeni bertaraf alanlarına ihtiyaç doğurduğunu anlatan Duran, atıkların ayrıştırılmadan depolanmasının metan emisyonlarına yol açtığını kaydetti.

Duran, "Yeni yaklaşımda atıkların yok edilmesi gereken unsurlar olarak değil, ekonomiye yeniden kazandırılabilecek bir kaynak ve yeni bir girdi olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Böylece hem ekonomik değer oluşturabilir hem de yeni kaynakların tüketilmesini önleyebiliriz." ifadesini kullandı.

Metan emisyonlarının azaltılmasının iklim değişikliğiyle mücadelede önemli fırsatlar sunduğunu belirten Duran, metanın insan sağlığı ve çevre kirliliği açısından da önemli bir kirletici olduğunu söyledi.

"Metan emisyonlarıyla mücadele karbon emisyonu mücadelelerine göre daha ekonomik"

Duran, iklim değişikliği denildiğinde genellikle karbondioksit emisyonlarının azaltılmasının öne çıktığına işaret ederek, "Ancak metan, iklim üzerindeki etkisinin yanı sıra insan sağlığı ve çevre kirliliği bakımından da önemli bir süper kirletici. Metan emisyonlarının azaltılması, karbondioksitle mücadeleye kıyasla daha düşük maliyetli müdahalelerle önemli sonuçlar sağlayabilir." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye bir kez daha konum olarak öne çıkıyor"

COP31'in Türkiye açısından iki önemli kazanım sağlayacağını dile getiren Duran, bunlardan ilkinin ülkenin uygulama tecrübesinin uluslararası toplumla paylaşılması ve diğer ülkelere örnek oluşturması, ikincisinin ise 196 BM üyesi ülkenin katılımıyla uluslararası işbirliği imkanlarının geliştirilmesi olduğunu söyledi.

Türkiye'nin coğrafi konumunun yanı sıra diplomatik ilişkileriyle de önemli bir kavşak niteliği taşıdığını belirten Duran, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye bir kez daha konum olarak öne çıkıyor çünkü gelişmiş Kuzey ile az gelişmiş Güney arasında ve Doğu Batı arasında ülkemiz sadece coğrafi anlamda bir kavşak değil diplomatik anlamda bir kavşak. Bu sene NATO Zirvesi'ne, Uluslararası Uzay Kongresi'ne ev sahipliği yapmakla, dünyanın en büyük iklim zirvesi COP'u yapmakla da aslında sadece salt diplomasi anlamında değil iklim diplomasisi anlamında da ülkemiz belirleyici rol üstlenmiş durumda. Dolayısıyla bu COP'un hem ülkemize kazanımları hem de uluslararası camiaya kazanımları çok fazla olacak ve bir milat, bir kilometre taşı olacak."

Kaynak: AA
İklim DeğişikliğiFatih DuranPolitikaEkonomiTürkiyeGüncelCOP31ÇevreSon Dakika

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