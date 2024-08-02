İklimler Değişirken Türkiye Sergisi Selçuk Efes Kent Belleği\'nde Açıldı

Güncel

(İZMİR)- Selçuk Efes Kent Belleği'nde açılan "İklimler Değişirken Türkiye" kitabında yer alan çalışmaların sergilendiği fotoğraf sergisi, geniş bir katılımcı kitlesi ile buluştu. Sergide, 100'den fazla fotoğraf sanatçısı ve araştırmacının Türkiye'nin iklim krizinden nasıl etkilendiğini anlatan çalışmaları yer aldı.

Selçuk Efes Kent Belleği'nde düzenlenen, "İklimler Değişirken Türkiye" sergisine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Serginin ardından Gezi ve Belgesel Fotoğrafçısı Faruk Akbaş'ın moderatörlüğünde Ahu Akbaş, Filiz Salaçin, Cihangir Zeybek ve Mehmet Akıncı, çektikleri fotoğraflar üzerinden iklim krizinin Türkiye'ye olan etkilerini anlattı. Sanatçılar fotoğraflarının arkasındaki hikayeleri ve gözlemlerini katılımcılar ile paylaştı.

Fotoğrafçı Faruk Akbaş, "İklim krizinden en çok etkilenen ülkeler arasında Türkiye yer alıyor. Göllerimiz kuruyor. Canlı çeşitliliğimiz azalıyor. Biz de fotoğrafçı arkadaşlarımla birlikte çektiğimiz fotoğraflar ve ardından bu fotoğraflardan oluşturduğumuz kitabımız ile bu değişime dikkat çekmeye çalıştık. Bugün burada bu fotoğrafları sergilememize olanak sağlayan Selçuk Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz" dedi.

"Fotoğraf çekerken değişime şahit olduk"

Fotoğrafçı Ahu Akbaş, "20 yılda Türkiye'nin farklı yerlerinde fotoğraf çekerken ülkedeki değişime şahit olduk. Bütün dağlarımızın tepeleri mermer ocağı oldu. Ağaçlarımız, ormanlarımız yok oldu. Bu çalışmalarımızı bir ekip ile kitap yapmaya karar verdik" diye konuştu.

Kitaba katkı sunan fotoğrafçılardan Cihangir Zeybek, "Türkiye'nin her yerinden coğrafya, hayvan popülasyonu ve bitki örtüsü başlıkları altında fotoğrafları toplanması ve uzman bilim adamlarının görüşlerinin de alınmasıyla bu çalışma oluşturuldu. Ben bu çalışmaya İzmir Kuş Cenneti'nden çekmiş olduğum fotoğraflar ile katkıda bulundum" ifadelerini kullandı.

Katılımcılar, sergiye ilişkin şunları söyledi:

-Ece Polen Budak: "Su dışında da Türkiye'nin endemik bitki örtüsü, flora ve faunasının iklim krizinden ne kadar çok etkilendiğine şahit olmak beni çok etkiledi."

-Sümeyra Muştu Okşan: "Bu sergide Türkiye'de gezip göremeyeceğimiz yerlerin iklim krizinden nasıl etkilendiğine şahit oldum."

Sergi, elçuk Efes Kent Belleği'nde 30 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek.