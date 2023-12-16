İKÜ\'de öğrenciler için geliştirilen Puma mobil uygulamasının lansmanı yapıldı

İstanbul Kültür Üniversitesi Tasarım Fabrikası'nın geliştirdiği Puma mobil uygulamasının lansmanı yapıldı. Üniversite öğrencilerinin eğitim ve gelecekteki profesyonel yaşamlarında çalışmalarını sunabilecekleri dijital portfolyolarını içerecek olan Puma, başarı ve yetkinlikleri de kayıt altına alarak öğrencilerin hangi alanlarda daha iyi olduğunu gösterecek. İKÜ Rektörü Prof. Dr. Fadime Üney Yüksektepe, "Öğrenciler bu uygulama sayesinde gelişmesı gereken yetkinliklerini görebilecek ve mezun olmadan geliştirebilecek. Aynı zamanda şirketlere başvurduklarında CV'lerine ekleyecekleri bir karekodla üniversite tarafından kayıt altına alınan bu bilgiler orada yer almış olacak" dedi.

Üniversitenin Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Daire Başkanlığının proje yönetiminde İKÜ Tasarım Fabrikasında geliştirilen Puma mobil uygulamasının lansmanı İKÜ Ataköy Yerleşkesinde yapıldı.

Lansmana İKÜ Rektörü Prof. Dr. Fadime Üney Yüksektepe, İKÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Bahar Akıngüç Günver, İKÜ Genel Sekreteri Ender Rıza Ekici, İKÜ Oyun Programlama alanında Öğretim Görevlisi ve üniversitenin Tasarım Fabrikası Müdürü Ahmet Gökhan Uluçay ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Öğrenciler bugünden itibaren uygulamayı ücretsiz olarak telefonlarına indirip kullanabilecek.

PROF. DR. YÜKSEKTEPE: ÖĞRENCİLERİMİZİN EĞİTİM DIŞI FAALİYETLERİNİ DE DESTEKLEYEN BİR PLATFORM

Lansmanda konuşan İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fadime Üney Yüksektepe, "Bugün heyecanlıyız. Puma lansmanında öğrencilerimiz ve akademik çalışma arkadaşlarımızla bir aradayız. Puma, öğrencilerimizin eğitim dışı faaliyetlerini takip edebileceğimiz bir platform. Öğrencilik hayatında öğrenciler birçok ders alıyor, bu derslerle de farklı yetkinlikler ve beceriler kazanmaya çalışıyorlar. Katıldıkları öğrenci kulüpleri, yarışmalar, projeler ve farklı diğer faaliyetleriyle bütün bu beceriler ve yetkinlikler pekişiyor, gelişiyor. Biz de bu Puma projemiz kapsamında öğrencilerin bu ders dışı faaliyetlerini desteklemek ve portfolyolarına katmak istiyoruz. Öğrencilerin dersleri nasıl kayıt altına alınıyor ve belgeleri oluyorsa, ders dışı faaliyetlerinde de benzer bir belge ile mezun olacaklar. Bunlar da diğer rakiplerine göre onları daha çok ön plana çıkaracak. Hepsini kayıt altına almış, resmi belge olarak kullanıyor olacaklar. Aynı zamanda hangi becerilerini geliştirmişler hangileri eksik kalmış bunları da kendileri yakından gözlemleyebilir, eksik kalanları da mezun olmadan önce geliştirici faaliyetlerin neler olduğunu bilerek gerçekleştiriyor olacaklar. İstanbul Kültür Üniversitesi dijital projeleriyle hep öncü olmuş üniversiteler arasında. Emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" dedi.

"ÜNİVERSİTEDEN ONAYLI BİR BELGE OLMUŞ OLACAK"

Prof. Dr. Yüksektepe, "Öğrenciler bu uygulama sayesinde eksik yetkinliklerini görebilecek ve onları mezun olmadan geliştirebilecek. Aynı zamanda şirketlere başvurduklarında CV'lerine ekleyecekleri bir karekodla üniversite tarafından kayıt altına alınan bu bilgiler orada yer almış olacak. Dolayısıyla CV'ye sadece yazmış değil üniversiteden onaylı bir belge eklemiş olacaklar. Bu da onları önemli bir şekilde ön plana çıkarmış olacak diye umuyoruz" diye konuştu.

ULUÇAY: ÖĞRENCİNİN HEM PERFORMANSINI HEM DE YETKİNLİKLERİNİ YÖNETECEĞİ BİR PLATFORM

İstanbul Kültür Üniversitesi Oyun Programlama alanında Öğretim Görevlisi ve üniversitenin Tasarım Fabrikası Müdürü Ahmet Gökhan Uluçay, "İKÜ Puma projesinde aslında odaklandığımız nokta salt, bilgi odaklı bir mobil uygulama yapmaktansa öğrencilerin akademik hayatında ve öğrenim hayatı sonrasında faydalanabileceği bir uygulama yapmaktı. Öğrencilerle yaptığımız anketlerde ve birebir görüşmelerde onların ihtiyaç analizlerini çıkardık. Dünya tarafında otoritelerin yayınladığı raporlara göre de bir takım ihtiyaç analizleri çıkardık ve bunun karşılığında öğrencilerimizin akademik hafızasını canlı tutma ve bunu sonrasına taşıma noktasında ihtiyaçları olduğunu hissettik. Bu yönde de İKÜ Puma projesini geliştirdik. Öğrencinin hem performansını hem de yetkinliklerini yöneteceği bir platform" dedi.

"YETKİNLİK HARİTASI ORTAYA ÇIKARIYORUZ"

Yaklaşık 20 kişilik ekiple 2 yıllık bir süre sonunda mobil uygulamayı hazırladıklarını ifade eden Uluçay, şunları ekledi:

"Bizler burada öğrencileri sürece dahil etmek için oyunlaştırma tekniklerini kullandık. Bu oyunlaştırma teknikleriyle beraber öğrencilere rozetler temin ettik. Rozetleri almaları için öğrencilerin belli kriterleri yerine getirmesini istedik. Öğrenciler bunları yaparken sürekli aktivite oluşturuyor biz de bunların hepsini kayıt altına almaya başladık. Almış olduğumuz kayıt ve aktivitelerle yetkinlikleri ilişkilendiriyoruz. Böylelikle öğrencinin hangi alana yönelimli olduğunu belirleyerek bir yetkinlik haritası ortaya çıkarıyoruz. Bununla beraber öğrencinin üniversitedeki ihtiyacını karşılamak odaklı da ders programları, genel not ortalaması, ödev ve sınavlarını tek bir yerden yöneteceği bir alt yapı oluşturduk."