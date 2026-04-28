İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Sürerken Yaşam Hakkı Savunucularından Protesto

Haber: Hakan KAYA-Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL) İstanbul Valiliği İl Koordinasyon Kurulu 2026 Yılı 1. Dönem Toplantısı Fatih Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde yapıldı. Toplantı sürerken dışarıda yaşam hakkı savunucuları ve hukukçular, üniversite kampüslerindeki köpeklerin toplatılması ve bakımevindeki hayvanlara ötanazi uygulanmasının gündeme alınması olasılığına karşı protesto gösterisi yaptı. "AKP yasanı al başına çal", "Üretimi durdur ticareti yasakla" sloganlarının atıldığı eylemde, "Eğer bu ülkede bir kısırlaştırma sorunu varsa, eğer sokakta hayvan varsa bunun sorumlusu sizsiniz. Bütçe ayırmadınız, kamucu politikaları terk ettiniz, insanları pansiyonlara, bakım evlerine mahkum ettiniz, devlet olarak bir kuruş ayırmadınız... O hayvanları, ölüme terk ettiğiniz, açlıkla birbirini yedirdiğiniz barınaklara teslim etmeyeceğiz" denildi.

İstanbul Vali Yardımcısı Yücel Gemici başkanlığında İl Koordinasyon Kurulu 2026 Yılı 1. Dönem Toplantısı yapıldı. Fatih'te Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya, yatırımcı bölge ve il müdürleri, kaymakamlar, belediye başkanları, meslek kuruluşları temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Toplantıda, İstanbul'da yürütülmekte olan yatırım projeleri ele alındı, yatırımcı kuruluş temsilcileri 2026 yılı birinci dönem yatırımlarıyla ilgili olarak sunumlar gerçekleştirildi.

İstanbul Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdür Vekili Coşkun Sarıyıldız, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, kentte 2026 yılının ilk üç ayında "Öğrenerek İyileşiyoruz" projesi kapsamında Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Prof. Dr. Asaf Ataseven Ek Hizmet Binası'nda hastane sınıfı ile Cansu Safi Onkoloji Ünitesi'nin açılışının gerçekleştirildiğini kaydetti.

Yaşam hakkı savunucuları dışarıda eylem yaptı

Toplantının sonunda öneri ve talepler dinlendi. Toplantı devam ederken, dışarıda yaşam hakkı savunucuları ve hukukçular, üniversite kampüslerindeki köpeklerin toplatılması ve bakımevindeki hayvanlara ötanazi uygulanmasının gündeme alınması olasılığına karşı protesto gösterisi yaptı.

"İnsana, hayvana, yeryüzüne özgürlük", "Kan kokuyor, barınaklarınız kan kokuyor", "AKP yasanı al başına çal", "Üretimi durdur ticareti yasakla" sloganları atan yaşam hakkı savunucuları "Sokak hayvanlarını beton zeminlere, hapishanelerinize öldürmeniz için teslim etmeyeceğiz" pankartı açtı. Alanda toplanan yaşam hakkı savunucuları adına basın açıklamasını İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Üyesi Avukat Ezgi Koç Ceylan yaptı."

"O hayvanları barınaklara teslim etmeyeceğiz"

Ceylan, açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün İl Hayvanları Koruma Kurulu adına Baro temsilcisi olarak ben katılacaktım. Bu toplantı daveti bize 10 gün önce gönderildi. Dün bir mesajla toplantının iptal edildiğini öğrendik. Elimize resmi bir yazı gelmedi. Bir sonraki toplantının tarihi henüz belli değil. Tüm bilgiler kulaktan dolma. Bu toplantı gündeminde iki önemli madde var. Biri üniversite kampüslerindeki köpeklerin toplatılması. Bu köpekler insana alışık, aşılı ve yıllarca bizimle birlikte yaşıyorlar. Üniversitedeki genç arkadaşlarımız köpeklerle ilgileniyor. O hayvanları, ölüme terk ettiğiniz, açlıkla birbirini yedirdiğiniz barınaklara teslim etmeyeceğiz."

"Siz yönetmeliğe dayanarak hayvanları öldüremezsiniz"

İkinci mesele köpeklerin öldürülmesini 'ötanazi' adı altında önümüze getiriyorsunuz. Bu kanun hazırlanırken, 'siz köpekleri öldürmek istiyorsunuz' dedik. Onlar 'hayır biz güvenli sokaklar istiyoruz. Biz köpeklere iyi bakacağız' dediniz. Her belediye başkanı köpekleri severken fotoğraf verdi. Bizden oy aldınız, oy istediniz. Şimdi önümüze getirdiğiniz bu ötanazi maddesiyle kanuna aykırı olarak ve kendi yaptığınız kanun. Bütün ısrarlarlarımıza, karşı çıkışlarımıza rağmen bizi dinlemeden, zorla tepemize dayattığınız kanun işte böyle elinizde çürür. Çünkü sizin kanununuz çelişiyor. İki kanun maddesi birbirine aykırı. Hayvanları Koruma Kanunu'nun maddesiyle Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'ndaki madde birbiriyle çelişiyor. Siz yönetmeliğe dayanarak hayvanları öldüremezsiniz.

"Suç duyurusunda bulunacağız"

İster kabul edin, ister inkar edin bu ülkede halen bir anayasa var. Yönetmelik kanuna aykırıysa yönetmelik maddesi geçersizdir. Bize tepeden madde dayatamazsınız. Kanun dayatamazsınız. Biz bununla ilgili Danıştay'da yönetmeliğin iptali için dava açtık. Bu kararı veren, işlemi uygulayan her bir belediye başkanı için, her bir belediye başkan yardımcısı için, her bir veteriner işleri müdürü için görevi kötüye kullanma suçundan suç duyurusunda bulunacağız.

"Eğer bu ülkede bir kısırlaştırma sorunu varsa, eğer sokakta hayvan varsa bunun sorumlusu sizsiniz"

Bu kanun 2004 yılında çıktı. Yani 22 yıldır zaten ülkeyi siz yönettiniz. Eğer bu ülkede bir kısırlaştırma sorunu varsa, eğer sokakta hayvan varsa bunun sorumlusu sizsiniz. Bütçe ayırmadınız, kamucu politikaları terk ettiniz, insanları pansiyonlara, bakım evlerine mahkum ettiniz, devlet olarak bir kuruş ayırmadınız. Ondan sorna gelmişsiniz, 'orada köpek var, burada köpek var' diyorsunuz. Biz satmadık, biz üretmedik. Yaşanan hiçbir olayın sorumluluğunu biz üstlenmiyoruz. Sorumlusu bakanlıktır, sorumlusu yönetenlerdir."