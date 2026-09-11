İl Milli Eğitim Müdürü Yentür\'den eğitim hutbesine Diyanet\'e teşekkür

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Türkiye genelindeki camilerde cuma namazında okutulan "Eğitim ve Öğretim" başlıklı hutbe için Diyanet İşleri Başkanlığına teşekkür etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hutbede eğitimin insanın kendisiyle, toplumla ve çevresiyle sağlıklı ilişkiler kurmasındaki önemine dikkati çekilerek, ilim öğrenmenin ve doğru bilgiye ulaşmanın kıymeti vurgulandı.

Eğitimin temel gayesinin Allah'a kulluk eden, yaratılana merhamet gösteren, milli ve manevi değerlerine bağlı iyi insan yetiştirmek olduğunun altı çizilen hutbede, imanla beslenen, ilimle güçlenen ve merhametiyle bütün insanlığı kucaklayan nesiller yetiştirmenin önemi anlatıldı.

Anne, baba ve öğretmenlere de özel olarak seslenilen hutbede, hızla değişen dünyada çocukları ve gençleri iyi tanımanın, onların çağın gereklerini anlamalarına ve geleceğin ihtiyaçlarına uygun donanım kazanmalarına rehberlik etmenin önemi aktarıldı.

"Eğitim, milletçe sahiplenilmesi gereken ortak sorumluluk"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, hutbenin yeni eğitim-öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler, veliler ve milletimiz için hayırlı olması duasıyla tamamlanmasını son derece anlamlı bulduğunu belirtti.

Yentür, yeni eğitim-öğretim yılının eşiğinde, minberlerden ilmin, eğitimin ve insan yetiştirmenin kıymetinin böylesine güçlü bir şekilde ifade edilmesini çok değerli bulduğunu, eğitim anlayışının merkezinde bilgiyi hikmetle, başarıyı güzel ahlakla, yetkinliği değerlerle buluşturan, köklerinden aldığı güçle geleceğe yürüyen nesiller yetiştirme idealinin olduğunu ifade etti.

Eğitimin milletçe sahiplenilmesi gereken ortak bir sorumluluk olduğunu aktaran Yentür, şunları kaydetti:

"Bir evladımızın zihnine ilim, gönlüne merhamet, karakterine güzel ahlak kazandırmak geleceğimize yapılabilecek en kıymetli yatırımdır. Öğretmenimizin emeği, ailemizin desteği ve toplumumuzun değerleri aynı istikamette buluştuğunda güçlü yarınlarımızı hep birlikte inşa edeceğiz. Bu anlamlı hutbe vesilesiyle eğitim davamıza verilen kıymetli destek için Diyanet İşleri Başkanlığımıza ve Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Prof. Dr. Safi Arpaguş'a teşekkür ediyorum. 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak 2026-2027 eğitim-öğretim yılının evlatlarımızın ilimle, irfanla ve güzel ahlakla yetiştiği, öğretmenlerimizin emeklerinin güzel neticelere dönüştüğü, ülkemizin yarınlarına yeni ufuklar açan hayırlı ve bereketli bir yıl olmasını temenni ediyorum. Eğitim ailemize ve aziz milletimize hayırlı olsun."