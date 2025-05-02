İl Müftü Yardımcısı Mahmut Rauf Arcaklıoğlu, Beypazarı İlçe Müftülüğüne ziyarette bulundu.
Ziyarette, İlçe Müftü Vekili Davut Karakaya ile görüşen Arcaklıoğlu, çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Arcaklıoğlu, fırsat buldukça ilçe müftülüklerini ziyaret ederek değerlendirmelerde bulunduklarını söyledi.
Son Dakika › Güncel › İl Müftü Yardımcısı Beypazarı'nda - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?