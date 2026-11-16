İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Babaeski\'de öğrencilere su verimliliği eğitimi verdi

Babaeski ilçesinde ilkokul öğrencilerine yönelik su verimliliği eğitimi düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Babaeski İlçe Müdürlüğü teknik personeli tarafından ilçedeki öğrencilere su verimliliği ve su israfının önlenmesi konularında bilgilendirme yapıldı.

Eğitimlerin ilçe genelindeki diğer okullarda da sürdürüleceği bildirildi.

Balıkçı teknelerine su ürünleri denetimi yapıldı

Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesindeki balıkçı barınağında su ürünleri denetimi gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler tarafından Kıyıköy Balıkçı Barınağı'nda bulunan trol ve orta su trolü teknelerinde kapsamlı kontrol yapıldı.

Açıklamada, sürdürülebilir balıkçılık ve denizlerin geleceği için denetimlerin aralıksız sürdürüleceği bildirildi.

Öğrencilere hayvan hakları ve bakımı eğitimi

Kırklareli Belediyesi tarafından ortaokul öğrencilerine yönelik hayvan hakları ve bakımı konusunda bilgilendirme semineri düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen seminerlerde öğrencilere hayvanların bakımı, beslenmesi, hayvan hakları, aşılama ve kısırlaştırma faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Bu kapsamda Ahmet Yener Ortaokulu, Bilal Yeşen İmam Hatip Ortaokulu, Atatürk Ortaokulu, İstiklal Ortaokulu, Fahri Kasapoğlu Ortaokulu, Tevfik Fikret Yatılı Bölge Ortaokulu (YBO) ve Ahmet Mithat Ortaokulu'nda öğrencilerle bir araya gelindi.