İlahiyat Fakültesi Mezuniyetinde İsrail'e Tepki

Güncel

İlahiyat Fakültesi mezuniyetinde İsrail tepkisi

SAMSUN - Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde 297 öğrenci mezuniyet heyecanı yaşadı. Törende Filistin bayrağı atkısı takan öğrenciler İsrail'e tepki gösterdi.

OMÜ İlahiyat Fakültesi 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı 38. Dönem Mezuniyet Töreni OMÜ Yaşam Merkezinde yapıldı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı, daha sonra Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

"Müslümanlar olarak durumumuzu yeniden gözden geçirmeliyiz"

Törende konuşan İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Demir, "Şu anda herkesin de malumu olduğu gibi Gazze'de, Filistin'de 9 aydan beri devam etmekte olan Siyonist İsrail Devleti tarafından bir soykırım, vahşet katliam gerçekleştirilmektedir. Böyle bir vahşet tarihinde çok nadir dönemlerinde görülmektedir. İnsanlık tarihi boyunca pek çok zorluğa ve acıya maruz kalan Filistin halkı bugün de yaşam mücadelesi vermektedir. Bu katliamlar başladığı zaman Gazze limanına Amerikan savaş gemisi yaklaşmıştı. Ondan sonra bugüne kadar katliamlar, çocuk öldürmeleri devam ediyor. O gün Amerikan savaş gemisinin yanına bir Müslüman savaş gemisi de yaklaşsaydı acaba bu cinayetler bu noktaya gelebilir miydi? Teknolojide, bilimde, ilimde, ne derseniz deyin birlikte ve beraberlikte Müslümanlar olarak durumumuzu yeniden gözden geçirmeliyiz. Bu konuda yük de özellikle iman sahibi, değer sahibi olan ilahiyat mezunlarımıza ve bizlere düşmektedir" dedi.

"Özgür bir Filistin, özgür bir Doğu Türkistan görmek için dua ediyor ve çabalıyoruz"

Öğrenciler adına konuşma yapan fakülte birincisi Merve Çataltaş, "Kazanmış olduğumuz bilgileri gelecek nesillerin kalbine kazımak artık bizim yegane vazifemizdir. İnanıyorum ki bu mezuniyet bizim için yeni bir başlangıç ve kalpler fethetmenin habercisidir. Bu güzel sevincimizin içerisinde sizin de bildiğiniz üzere kalbimizi ağlatan bir hüznümüz var. Biz burada mezun olurken bırakın mezun olmayı, bırakın eğitim hakkını çocuk, yaşlı kadın demeden bütün insani ve vicdani değerleri hiçe sayarak katledilen masum Filistinli, Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz var. En yakın zamanda özgür bir Filistin, özgür bir Doğu Türkistan görmek için dua ediyor ve çabalıyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından fakülte birincisi Merve Çataltaş yaş kütüğe ismini çaktı. Mezuniyet törenine ayrıca, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Bekir Özüdoğru ve Dr. Öğretim Üyesi Elif Sobi, Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hasan Atsız, akademisyenler, mezun öğrenci ve mezun öğrencilerin aileleri katıldı. Mezunlara belgelerini bölüm başkanları ve akademisyenler teslim etti. Ardından hocalarının elinden başarı belgelerini alan mezunlar, kep atarak mezuniyetlerini kutladı.