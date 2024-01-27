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İLBANK, yerel yönetimlere 27 milyar TL finansman desteği sağladı - Son Dakika
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İLBANK, yerel yönetimlere 27 milyar TL finansman desteği sağladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı İller Bankası (İLBANK), içme suyu, kanalizasyon, katı atık ve arıtma faaliyetlerini içeren altyapı yatırımları için yerel yönetimlere toplam 27 milyar TL finansman desteği sağladı. İLBANK, ayrıca yol, kaldırım, kavşak, park, meydan, sosyal tesis, bina, kentsel dönüşüm, çevre düzenleme çalışmaları ve yenilenebilir enerji alanında da destek verdi.

İLBANK, yerel yönetimlere 27 milyar TL finansman desteği sağladı
27.01.2024 - 13:19,
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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı İller Bankası (İLBANK), yerel yönetimlere 2023 yılında 27 milyar TL'yi aşan finansman desteği sağladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre İLBANK; içme suyu, kanalizasyon, katı atık ve arıtma faaliyetlerini içeren altyapı yatırımları için sunduğu kredilerin yanı sıra, Bakanlık hibeleri ile uluslararası kaynaklardan elde ettiği fonlarla birlikte toplam 16,279 milyar TL finansmanı yerel yönetimlere aktardı. İLBANK, yol, kaldırım ve kavşak çalışmaları için 4,892 milyar; park, meydan, sosyal tesis, bina, kentsel dönüşüm ve çevre düzenleme çalışmalarını içine alan üstyapı çalışmaları için 3,058 milyar; iş makinesi, araç-gereç ve malzeme alımları için 1,591 milyar; yenilenebilir enerji alanında 259 milyon; 1,128 milyar liralık nakit kredi desteği ile birlikte toplam 27 milyar TL'yi aşan finansmanla yerel yönetimlere destek sağladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bir taraftan güvenli ve çevre dostu yapılar inşa ederken diğer taraftan da şehirlerin altyapısını İLBANK eliyle yenileyerek güçlendirdiklerini belirtti. Bakan Özhaseki, "Geleneksel içme suyu ve kanalizasyon gibi altyapı yatırımları ile sınırlı kalmayıp, yeni nesil iklim değişikliğiyle mücadele ve çevre projelerini de hayata geçiriyoruz. Özellikle afetlerde zarar görmüş olan altyapı sistemlerini de bir an önce yenilemek için büyük bir gayret gösteriyoruz" dedi.

Kaynak: DHA
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İklim Değişikliği, İller Bankası, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İLBANK, yerel yönetimlere 27 milyar TL finansman desteği sağladı - Son Dakika
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