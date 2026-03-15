İlber Ortaylı'nın Cenazesi İçin Yollar Kapatılacak

TEDAVİ gördüğü hastanede hayatını kaybeden Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın cenaze programı nedeniyle yarın İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın cenaze cenaze programı kapsamında yarın trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahları belirledi. Sabah saat 09.00'dan itibaren program bitimine kadar İtfaiye Caddesi, Büyük Karaman Caddesi, Mıhçılar Caddesi, Aslanhane Sokak, Manisalı Fırın Sokak, Taylasan Sokak, Hulusi Noyan Sokak, Nalbant Demir Sokak, Hattat Nazif Sokak ve Fatih Türbesi Sokak trafiğe kapatılacak. Kapatılan yollara alternatif güzergah olarak Kız Taşı Caddesi ile Haydar Bey Caddesi kullanılabilecek.