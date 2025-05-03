İletişim Başkanı Altun: "KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, kardeşlik ve dayanışmanın yeni nişanesi olacak" - Son Dakika
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İletişim Başkanı Altun: "KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, kardeşlik ve dayanışmanın yeni nişanesi olacak"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "TOKİ tarafından inşa edilen KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, iki devlet arasındaki kardeşlik ve dayanışmanın yeni bir nişanesi olacaktır.

03.05.2025 11:19
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "TOKİ tarafından inşa edilen KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, iki devlet arasındaki kardeşlik ve dayanışmanın yeni bir nişanesi olacaktır." ifadesini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile omuz omuza güçlü devlet anlayışı ve ortak gelecek vizyonuyla emin ve kararlı adımlarla yoluna devam ettiğini belirtti.

"Sağlam Devlet, Saygın Gelecek" şiarıyla atılan her adımın kardeşlik ve dayanışmayı daha da perçinlediğini ve geleceğe daha güvenle bakmayı sağladığını vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ın teşrifleriyle bugün hizmete açılacak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza bağlı TOKİ tarafından inşa edilen KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, iki devlet arasındaki kardeşlik ve dayanışmanın yeni bir nişanesi olacaktır. Bu büyük eserin Kıbrıs davamız ve Kıbrıslı kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu duygularla Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin hakkını, hukukunu her platformda savunmaya devam edeceğimizi bir kez daha belirtmek istiyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İletişim Başkanı Altun: 'KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, kardeşlik ve dayanışmanın yeni nişanesi olacak' - Son Dakika

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