İletişim Başkanı Duran: 2 bin 34 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi
Sosyal medya iletişim Başkanı Fahrettin Duran, milli güvenliği hedef alan, terör ve suç örgütleriyle bağlantılı olduğu tespit edilen 2 bin 34 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini bildirdi. Bu hesapların faaliyetleri engellenerek olası zararların önüne geçilmesi amaçlanıyor.
İletişim Başkanı Duran, milli güvenliği hedef alan, terör ve suç örgütleriyle bağlantılı olduğu tespit edilen 2 bin 34 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini bildirdi
Kaynak: AA
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