İletişim Başkanı Duran'dan atama kararlarına ilişkin paylaşım Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevini yedi yıldır büyük bir özveriyle sürdüren değerli kardeşim, kıymetli dostum Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan bu görevi devralmaktan dolayı mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Duran, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Fahrettin Altun'un paylaşımını alıntılayan Duran, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevini yedi yıldır büyük bir özveriyle sürdüren değerli kardeşim, kıymetli dostum Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan bu görevi devralmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Kendisinin Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanlığı görevinde de aynı başarılarla ülkemize hizmet etmesini canı gönülden diliyorum."