İletişim Başkanı Duran'dan Kazakistan ile medya ve enformasyon alanında imzalanan anlaşmaya ilişkin paylaşım Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye ile Kazakistan arasında medya ve enformasyon alanında imzalanan işbirliği mutabakat zaptının iki ülke arasında bilgi ve tecrübe paylaşımını teşvik edeceğini kaydetti.

Duran, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Türkiye ile Kazakistan arasında medya ve enformasyon alanındaki iş birliğini güçlendirecek önemli bir adım attıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in huzurlarında, Kazakistan Cumhuriyeti adına Cumhurbaşkanlığı Merkezi İletişim Servisi Direktörü ile medya ve enformasyon alanında bir mutabakat zaptı imzalandığını anımsatan Duran, şu ifadeleri kullandı:

"Bu anlaşma, iki ülke arasında bilgi ve tecrübe paylaşımını teşvik edecek, medya ve iletişim alanında ortak projelerin geliştirilmesine imkan tanıyacaktır. Aynı zamanda karşılıklı anlayışın ve stratejik iş birliğinin derinleşmesine katkı sağlayacaktır. Bu iş birliğinin her iki ülke için de hayırlı olmasını diliyorum."