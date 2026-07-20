Kıbrıs Barış Harekatı\'nın 52. Yılı Anıldı

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52'nci yıl dönümüne ilişkin mesaj yayımladı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, "20 Temmuz 1974'te yazılan kahramanlık destanı, Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve güvenlik mücadelesinde tarihi bir dönüm noktası olmuş; Ada'da barışın, huzurun ve istikrarın temellerini atmıştır. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52'nci yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyor; Kıbrıs Türk halkının onurlu mücadelesini saygıyla selamlıyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsüne dayalı haklı davasını kararlılıkla desteklemeye, Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlerini tavizsiz şekilde korumaya devam edecektir" dedi.