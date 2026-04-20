İletişim Başkanlığı'nın "Şu Boğaz Harbi: Tarihi Belgelerle Çanakkale Destanı" kitabı tanıtıldı

Çanakkale'de, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan "Şu Boğaz Harbi: Tarihi Belgelerle Çanakkale Destanı" kitabının tanıtımı gerçekleştirildi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Rüveyde-Yüksel Ergen Konser Salonu'nda düzenlenen programda, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı İlhami Giray Şahin, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Coşkun Yılmaz panel öncesi "Şu Boğaz Harbi: Tarihi Belgelerle Çanakkale Destanı" kitabındaki görsellerin yer aldığı sergiyi gezdi.

Vali Toraman, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Çanakkale muharebelerinde yalnızca askeri bir faaliyet icrası değil, topyekun ayağa kalkmanın söz konusu olduğunu söyledi.

Bir milletin vatanını müdafaa için her yönüyle seferber olduğunu hatırlatan Toraman, "Savaşın ve zaferin hayatın pek çok alanına yansımalarını görmek mümkün. Destanlaşmış bir zafer Çanakkale Zaferi. Türküler yakılmış bir zafer. Pek çok araştırma, bilimsel incelemeye, romana ve edebi eserlere konu olmuş bir büyük zafer. Bunun basına yansıması da önemli bir alan. Bu alana ilişkin yansımasını araştırıp, derleyip, toparlayıp bir araya getiren ve bir kitap olarak bizlerin istifadesine sunan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına teşekkür ediyoruz, kıymetli başkan yardımcımızın şahsında. Emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz." ifadesini kullandı.

"Dünya tarihinde kaynak olarak gösterilmesine gaye edindiğimiz bir esere dönüştü"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Şahin de İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un "Ölüm indirmede gökler, ölü püskürtmede yer" diye tarif ettiği Çanakkale'de, ordunun büyük bir muzafferiyete mazhar olduğunu, zaferin dünya tarihinin de seyrini değiştirdiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde, "Şu Boğaz Harbi: Tarihi Belgelerle Çanakkale Destanı" adlı eseri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi "Son nefesimize kadar Çanakkale ruhuna sahip çıkacağız." anlayışıyla hazırladıklarını belirten Şahin, sözlerine şöyle devam etti:

"Ezelimizde milletimizin imanı, inancı, fedakarlığı, vatanı ve bayrağı ayrıca bağımsızlığı uğruna sergilediği eşsiz kahramanlığın birlik ve beraberliğin nişanesi olarak Çanakkale Zaferi'ni görsel bir kitapla destansı hikayeyi anlatan vesikalarla kayıt altına aldık. Çanakkale Zaferi'nin şanlı hatırasını yaşatmak ve gelecek nesillere en doğru şekilde aktarmak gayesiyle kaleme alınan kıymetli eser, hem araştırmacılar hem de tarihi meraklıları için bir başvuru niteliği taşıyan önemli bir kaynak özelliği taşıyor.

Çanakkale Zaferi'nin resmi belgeleri, fotoğrafları ve arşiv kayıtlarını içeren, kapsamlı bir çalışma olarak sunduğumuz bu eser, 14 bölüm, 512 sayfadan oluşan kıymetli, arşivlerde yer alması değil, aynı zamanda dünya tarihinde kaynak olarak gösterilmesine gaye edindiğimiz, murat ettiğimiz bir esere dönüştü. Hazırlık aşamalarında günlük yaşama, savaşın zorluklarına, kazanılan zaferin coşkusuna ve Türk basını, ayrıca uluslararası basının da gazete haberlerine yer verdik."

Şahin, eserde Türk askerlerinin yanı sıra İtilaf Devletleri'nin askerlerinin ve ailelerinin yazdıkları mektupların da yer aldığını dile getirerek, "Hilal-i Ahmer Cemiyeti'nin faaliyetlerine, Çanakkale kahramanlarına ait destanlara, Türk edebiyatının aksine zaferin birçok kapsamlı niteliğini taşıyan eserleri bulmanız da mümkün. Ayrıca dönemin problemi olan dezenformasyonla mücadele etmek adına İtilaf Devletleri'nin kara propagandasını etkisiz kılmak ve doğru bilgiyi kamuoyuna ulaştırmak için ne çabalar, nasıl çabalar sarf edildiğini de bu eserde görmek mümkün." ifadesini kullandı.

"İletişim faaliyetleri savaşta da barışta da önemini her zaman korumuştur"

Uluslararası basından alınan güvenilir haberlerin tercümelerinin gazetelerde yer bulduğunu da müşahede ettiklerini anlatan Şahin, sözlerine şöyle devam etti:

"İletişim faaliyetleri ve doğru bilgiye ulaşmak, geçmişten günümüze, savaşta da barışta da önemini her zaman korumuştur. Toplumların sağlıklı kararlar alabilmesi ve doğru yönlendirilebilmesi için güvenilir bilginin zamanında ve eksiksiz biçimde aktarılması elzemdir. Birinci Dünya Savaşı yıllarında yaşanan tecrübeler de bunu açıkça ortaya koymaktadır. Bu birikimin etkisiyle Milli Mücadele sürecinde kara propagandaya karşı daha örgütlü ve sistemli adımlar atılmış, bu doğrultuda Anadolu Ajansı ile hemen ardından Matbuat ve İstihbarat Müdüriyet-i Umumiyesi kurulmuştur. Böylece doğru haberler, herhangi bir dezenformasyona mahal bırakılmadan o dönemde de kamuoyuyla paylaşılmıştır."

Şahin, Anadolu'da hazırlanan ajans bültenlerinin, Karadeniz üzerinden İstanbul'a taşındığını, takalarla, Boğaz'dan geçilerek, işgal altındaki şehirde gizlice dağıtıldığını anlatarak, "Bu süreçte İtilaf güçleri, Anadolu ile irtibatı kesmekte başarılı olamamış, vatanı kurtarmaya yönelik direnişin önüne geçememiştir." dedi.

Tarihin öğrettiği bütün hakikatlerin, bugün de önümüzde durduğunun müşahede edildiğini ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Ateş çemberi içindeki bölgemiz, dijital mecralarda Türkiye'yi hedef alan yoğun dezenformasyon faaliyetlerinin yürütüldüğü hepimizin malumu. Türkiye'nin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde katettiği mesafeyi görenler ülkemizin bu şahlanışını hazmedemeyenlerce girişilen dezenformasyonlara karşı müteyakkız halde olduğumuzu hepinizin bilmesini isteriz. İletişim Başkanlığımız, kara propagandaya karşı hakikatin bekçisi olarak gece gündüz çalışmaktadır. Doğru haberler, Dezenformasyonla Mücadele Merkezimizce anında kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Biz de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak büyük ve güçlü Türkiye'mizin hikayesini bütün dünyaya anlatmayı, yalan haber ve dezenformasyonla mücadelede ederek doğru bilgiyi kamuoyuna ulaştırmayı ve huzurlu bir gelecek için çalışmayı kararlılıkla sürdürüyoruz."

"Ulusal ve uluslararası arşivlerin incelenmesi zorunluluk halini aldı"

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu da Çanakkale Savaşları'nın yalnızca Türk tarihi açısından değil dünya harp tarihi açısından da önemli bir eşik noktası olduğunu söyledi.

Bu harekatın askeri, diplomatik ve istihbari boyutlarını tam manasıyla kavrayabilmek adına, özellikle ulusal ve uluslararası arşivlerin detaylı ve entegre bir biçimde incelenmesinin artık bir tercih değil zorunluluk halini aldığını ifade eden Erenoğlu, "Bu zengin belgeler savaşın cereyan ettiği bu kutsal topraklarda yani Çanakkale'nin sinesindeki ihtisas merkezleriyle bütünleştiğinde gerçek anlamını kazanıyor." diye konuştu.

Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir de Çanakkale Kara Savaşları'nın 111. yıl dönümü törenleri haftasında böyle bir programın düzenlenmesini önemsediklerini anlattı.

Kaşdemir, Çanakkale ruhuna çok ihtilaç olduğunu belirterek, "İnşallah bu ruha sahip çıkacağız. Bu törenlerle, bu münazaralarla, bu çalışmalarla sahip çıkacağız. Çanakkale ruhuna sahip çıktığımız sürece de bu topraklarda kıyamete kadar inşallah beraber yaşayacağız. Çanakkale ruhuna sahip çıktığınız müddetçe de aşamayacağımız engel çözemeyiz biz problem kalmayacaktır." dedi.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Şahin, Çanakkale Valisi Toraman'a "Şu Boğaz Harbi: Tarihi Belgelerle Çanakkale Destanı" kitabını takdim etti.

"Şu Boğaz Harbi: Tarihi Belgelerle Çanakkale Destanı" kitabı

"Şu Boğaz Harbi: Tarihi Belgelerle Çanakkale Destanı" kitabın hazırlanmasında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Görsel Arşivi, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Milli Kütüphane Başkanlığı, Anadolu Ajansı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, PTT Genel Müdürlüğü Pul Müzesi Müdürlüğü, Türk Kızılay ve Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü arşivlerinden yararlanıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdim yazısı ve Milli Şair Mehmet Akif'in "Çanakkale Şehitlerine" şiiriyle başlayan, 14 bölüm, 512 sayfadan oluşan eser, prestij kitap formunda hazırlandı.

Eserde, savaşın genel seyrinden resmi yazışmalara, mektuplardan kahramanlık hikayelerine kadar Çanakkale Zaferi'nin muhteşem mücadelesi anlatılıyor.