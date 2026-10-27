İletişim Başkanlığı panelinde Türkiye'nin COP31 iklim diplomasisi masaya yatırıldı - Son Dakika
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İletişim Başkanlığı panelinde Türkiye'nin COP31 iklim diplomasisi masaya yatırıldı

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İletişim Başkanlığı panelinde Türkiye\'nin COP31 iklim diplomasisi masaya yatırıldı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının paneli, COP31 Başkanı ve Çevre Bakanı Murat Kurum ile İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın açılış konuşmalarıyla başladı. Panelde Sıfır Atık'ın iklim politikalarıyla ilişkisi ve Türkiye'nin COP31 sürecindeki rolü ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca "Sıfır Atık'tan COP31'e: Türkiye'nin İklim Diplomasisi" başlıklı panel düzenlendi.

Başkanlık'taki panel, COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın açılış konuşmalarıyla başladı.

Daha sonra moderatörlüğünü Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Merve Özdemir'in üstlendiği panelde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanı Halil Hasar, Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdulmenaf Turan, COP31 Başkanlık Ofisi Direktörü Mehmet Ali Kahraman ve Sıfır Atık Vakfı Genel Müdürü Mustafa Erdağı konuşmacı olarak yer aldı.

Panelde, Sıfır Atık yaklaşımının iklim politikalarıyla ilişkisi, Türkiye'nin iklim diplomasisindeki rolü ve COP31'e uzanan süreçte üstlenebilecek sorumluluklar ele alındı.

Halil Hasar, buradaki konuşmasında, 3,5 sene önce COP31 için ev sahipliği müzakerelerine başlandığını hatırlattı.

Somut sonuçlar üretebilecek bir eylem gündeminin oluşturulmasının önemine işaret eden Hasar, bu eylemlerin sürdürülebilirliği için kararların yanı sıra söylem ve hedeflerin de gerekli olduğunu söyledi.

COP'un yalnızca bir etkinlik veya organizasyon olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Hasar, platformun, ülkelerin kalkınma planları ve bu planlara ilişkin kararların ele alındığı bir süreç olduğunu kaydetti.

"Mücadeleye ayrılan paylar çok değil"

Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdulmenaf Turan da dünyada dijital, yeşil ve mekansal olmak üzere üç büyük dönüşüm sürecinin yaşandığını belirtti.

Dünyanın bu üç büyük dönüşüm sürecini nasıl yöneteceği sorusunun önem kazandığını vurgulayan Turan, bu noktada iklim diplomasisinin gücünden yararlanılması gerektiğini ifade etti.

Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefiyle 2025'te kabul edilen İklim Kanunu'nun da bu perspektifle değerlendirilmesi gerektiğine işaret eden Turan, uzun vadeli hedeflere ulaşmak için bugün bazı zorluklarla karşılaşılabileceğini, belirli tavizler verilmesinin gerekebileceğini dile getirdi.

COP31 Başkanlık Ofisi Direktörü Mehmet Ali Kahraman ise COP hazırlık toplantılarında açıklanan eylem gündeminin uygulama odaklı yaklaşımı ortaya koyduğunu söyledi.

Eylem gündeminin özgün yapısının, ülkeler arasında köprü kurma yaklaşımından kaynaklandığını dile getiren Kahraman, şunları kaydetti:

"Eylem gündemimizdeki 10 maddenin tamamı bugün hem gelişmiş ülkelerin hem de gelişmekte olan ülkelerin çok rahatlıkla eylem gündemine girebileceği konular. Örnek vermek gerekirse gıda güvenliği ve tarım, temiz enerji, yeşil sanayileşme gündem maddelerimizden. Tüm bu maddeler hem gelişmiş ülkelerin hem gelişmekte olan ülkelerin eylem gündemini oluşturabilir."

Dünyada ciddi bir finansal kriz yaşandığına dikkati çeken Kahraman, "Bu finansal kriz çerçevesinde iklim değişikliğiyle mücadeleye ayrılan paylar da eskisi gibi çok değil." dedi.

"Uluslararası alana yayılması için önemli bir fırsat"

Sıfır Atık Vakfı Genel Müdürü Mustafa Erdağı da COP31 sürecinin Türkiye'nin öncülük edeceği uzun soluklu çalışmaların önemli bir aşaması olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

COP süreçlerinin yalnızca iki haftalık bir organizasyondan veya bir iki yıl süren diplomatik çalışmalardan ibaret olmadığını vurgulayan Erdağı, hazırlık, uygulama ve sonuçların takibi açısından bu çalışmaların uzun yıllar boyunca sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

Vakfın çalışmalarını daha fazla insana ulaştırmayı hedeflediklerini dile getiren Erdağı, "Sıfır Atık Vakfı olarak COP31'i, Sıfır Atık projesinin küresel anlamda daha fazla yaygınlaşması ve iyi uygulamaların hem ülkemize hem de uluslararası alana yayılması için önemli bir fırsat olarak görüyoruz." dedi.

Erdağı, vakfın çalışmaları kapsamında farklı program ve yayınlar hazırlamayı planladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA
Burhanettin DuranMurat KurumPolitikaTürkiyeGüncelCOP31Son Dakika

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