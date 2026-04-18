İletişim Başkanlığından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Burundi Cumhurbaşkanı ile görüşmesine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burundi Cumhurbaşkanı Evariste Ndayishimiye ile görüşmesinde iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik münasebetleri geliştirmek, savunma sanayisi alanında işbirliğini ilerletmek için adımlar atılmasının önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu 2026 kapsamında Burundi Cumhurbaşkanı Ndayishimiye ile görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Türkiye'nin Gazze'de kalıcı ve sürekli insani ateşkesin sağlanması için gayret gösterdiğini, Burundi'nin de bu çerçevede attığı adımların takdirle karşılandığını belirten Erdoğan, 2026 Afrika Birliği Dönem Başkanlığını üstlenen Burundi'ye başarılar diledi.