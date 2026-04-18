Üye Girişi
Son Dakika Logo

İletişim Başkanlığından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Burundi Cumhurbaşkanı ile görüşmesine ilişkin açıklama

18.04.2026 16:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik münasebetleri geliştirmek, savunma sanayisi alanında işbirliğini ilerletmek için adımlar atılmasının önemini vurguladı - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'de kalıcı ve sürekli insani ateşkesin sağlanması için gayret gösterdiğini, Burundi'nin de bu çerçevede attığı adımların takdirle karşılandığını belirtti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu 2026 kapsamında Burundi Cumhurbaşkanı Ndayishimiye ile görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Türkiye'nin Gazze'de kalıcı ve sürekli insani ateşkesin sağlanması için gayret gösterdiğini, Burundi'nin de bu çerçevede attığı adımların takdirle karşılandığını belirten Erdoğan, 2026 Afrika Birliği Dönem Başkanlığını üstlenen Burundi'ye başarılar diledi.

Kaynak: AA

Diplomasi, Politika, Türkiye, Burundi, Savunma, Ekonomi, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 16:59:27. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.