İletişim Başkanlığının dezenformasyon ve yapay zeka eğitimleri Çanakkale'de başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İletişim Başkanlığının dezenformasyon ve yapay zeka eğitimleri Çanakkale'de başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İletişim Başkanlığının dezenformasyon ve yapay zeka eğitimleri Çanakkale\'de başladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca kamu kurumları personeli ve basın mensuplarına yönelik düzenlenen eğitimler Çanakkale'de başladı. Bugün ve yarın sürecek programda dezenformasyon, yapay zeka, sosyal medya ve kriz iletişimi gibi konular ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından kamu kurumları personeli ve basın mensuplarına yönelik düzenlenen "İletişim Yüzyılı: Güçlü İletişim, Etkin Kamu Bölge Müdürlükleri Eğitimleri" Çanakkale'de başladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Çanakkale Bölge Müdürü Mustafa Tolga Karaoğlu, Çanakkale Ticaret Borsası Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitim öncesi yaptığı konuşmada, iletişimin yalnızca bilgi aktarmanın ötesine geçerek kamu hizmetlerinin etkinliğini, kurumlara duyulan güveni ve vatandaşla kurulan bağı doğrudan etkileyen stratejik bir unsur haline geldiği bir dönemin yaşandığını söyledi.

Bu doğrultuda doğru, hızlı, şeffaf ve koordineli bir iletişim anlayışının, kamu kurumlarının tamamında güçlendirilmesini son derece önemsediklerini dile getiren Karaoğlu, "Başkanlığımızın eğitim faaliyetlerinde ortak standartların oluşturulması, kurumsal bilgi ve tecrübenin paylaşılması ve güçlü bir kurumsal hafızanın tesis edilmesi hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilen bu programın hem mesleki yetkinliklerimizin gelişmesine hem de kurumlarımız ve basın mensuplarımız arasındaki iletişim ve işbirliğinin daha da güçlenmesine katkı sağlayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Karaoğlu, program kapsamında dezenformasyonla mücadeleden yapay zeka destekli araştırma ve bilgi sentezlemeye, basın ve yayında sosyal medyanın etkin kullanımından iletişim ve halkla ilişkiler ile CİMER uygulamalarına kadar geniş bir yelpazede eğitimler gerçekleştirileceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Kurumsal itibar yönetimi, kriz iletişimi, basın kartı uygulamaları ve resmi yazışma kuralları gibi başlıklarla da mesleki bilgi ve yetkinliklerimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz. Çünkü biliyoruz ki güçlü iletişim yalnızca doğru bilgiyi üretmek değil, o bilgiyi doğru zamanda, doğru yöntemlerle ve güvenilir bir şekilde topluma ulaştırabilmektir. Bu anlayışla, kamu kurumlarımızın iletişim kapasitesini artırmayı, vatandaşlarımızla kurduğumuz güven bağını pekiştirmeyi ve değişen iletişim dünyasına birlikte uyum sağlamayı amaçlıyoruz."

Mustafa Tolga Karaoğlu, bugün ve yarın gerçekleştirecekleri eğitimlerin yalnızca bilgi aktarılan bir program değil aynı zamanda deneyimlerin paylaşıldığı, yeni bakış açılarının kazanıldığı ve iletişim alanındaki ortak çalışma kültürünün güçlendirildiği verimli bir buluşma olması temennisinde bulundu.

"Eğitimlerin çok önemli ve çok değerli olduğunu düşünüyoruz"

Çanakkale İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Ahmet Ali Artun ise kamu hizmetlerinin etkin, doğru ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için sahadaki müdahale kadar dezenformasyonla mücadelenin de çok önemli olduğunu vurguladı.

Yaptıkları hizmetin amacına ulaşması doğrultusunda kamuoyuna bunun nasıl yansıdığı veya nasıl yansıtılması gerektiğiyle ilgili bir yol haritasının olması gerektiğine dikkati çeken Artun, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bu doğrultuda Çanakkale'deki kamu kurumu ve kuruluşlarına, üniversitemize bir eğitim düzenledi. Hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için bu eğitimlerin çok önemli ve çok değerli olduğunu düşünüyoruz." dedi.

İŞKUR İl Müdürü Mehmet Uğur Yavuz da çağın, iletişimin ve iletişim araçlarının hızlı bir şekilde değiştiği, buna kurumların da ayak uydurmak için çaba sarf ettiği bir dönem olduğunu anlattı.

Toplantıya İl Sağlık Müdürü Hakan Görgülü, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Onur Tatar, kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Bugün ve yarın gerçekleştirilecek eğitimler kapsamında, dezenformasyonla mücadele, yapay zeka destekli araştırma, sosyal medya kullanımı, kurumsal itibar yönetimi, kriz iletişimi ve basın kartı uygulamaları konularında alanında uzman eğitmenler bilgi ve deneyimlerini paylaşacak.

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı İletişim BaşkanlığıDezenformasyonSosyal MedyaEtkinliklerYapay ZekaÇanakkaleEğitimGüncelMedyaKamuSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yahşihan Belediyesi soruşturması Eski AK Partili ve MHP’li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı Yahşihan Belediyesi soruşturması! Eski AK Partili ve MHP'li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı
Fon soruşturmasında yeni istifalar mı gelecek Erdoğan’dan kesin rest geldi Fon soruşturmasında yeni istifalar mı gelecek? Erdoğan'dan kesin rest geldi
Ferhat Gündoğdu’nun gözaltına alınması sonrası Burak Yılmaz’ın o sözleri yeniden gündemde Ferhat Gündoğdu'nun gözaltına alınması sonrası Burak Yılmaz'ın o sözleri yeniden gündemde
Ali Koç’un Ferhat Gündoğdu için söylediği sözleri paylaşan paylaşana Ali Koç'un Ferhat Gündoğdu için söylediği sözleri paylaşan paylaşana
Bu nasıl iş Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4’e katladı Bu nasıl iş? Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4'e katladı
Nurgül Yeşilçay’ın doğal hali gündem oldu Rolü için bakın nelerden vazgeçmiş Nurgül Yeşilçay'ın doğal hali gündem oldu! Rolü için bakın nelerden vazgeçmiş
Evine çağırdığı masözle birbirine girdi: Ucuz eskort Evine çağırdığı masözle birbirine girdi: Ucuz eskort
13:10
Beştepe’de fon krizi toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi kurmaylarıyla bir araya geliyor
Beştepe'de fon krizi toplantısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi kurmaylarıyla bir araya geliyor
13:00
Sınav belgesiyle oynanan hakeme “Bahis hesabın var“ denmiş Suç duyurusu ortaya çıktı
Sınav belgesiyle oynanan hakeme "Bahis hesabın var" denmiş! Suç duyurusu ortaya çıktı
12:24
Yerli akıllı telefon Malatya’da üretilecek: Satış tarihi belli oldu
Yerli akıllı telefon Malatya'da üretilecek: Satış tarihi belli oldu
12:18
Genelevde oda kavgası Güvenlik kamerası her şeyi anbean kaydetti
Genelevde oda kavgası! Güvenlik kamerası her şeyi anbean kaydetti
12:10
Altında rüzgar terse döndü Yatırımcılara 1 Ekim uyarısı
Altında rüzgar terse döndü! Yatırımcılara 1 Ekim uyarısı
11:17
Patronu tutuklanan Hedef Holding 1,1 milyar liralık borcunu ödeyemeyerek temerrüde düştü
Patronu tutuklanan Hedef Holding 1,1 milyar liralık borcunu ödeyemeyerek temerrüde düştü
11:12
Alacak kavgası rehine dramına döndü Kağıthane’de koli bandıyla bağlanan 2 kişiyi polis kurtardı
Alacak kavgası rehine dramına döndü! Kağıthane'de koli bandıyla bağlanan 2 kişiyi polis kurtardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2026 13:29:15. #.0.2#
SON DAKİKA: İletişim Başkanlığının dezenformasyon ve yapay zeka eğitimleri Çanakkale'de başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei