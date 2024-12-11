İletişim Fakültesinde Siber Suçlar Semineri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İletişim Fakültesinde Siber Suçlar Semineri

Elazığ'da jandarma tarafından düzenlenen seminerde siber suçlar ve güvenli internet konuları ele alındı.

11.12.2024 23:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İletişim Fakültesinde jandarma ile siber suçlar ve KOM farkındalığı

ELAZIĞ - Elazığ İl Jandarma Komutanlığı tarafından Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesinde düzenlenen seminerde siber suçlar, güvenli internet kullanımı ve dijital bağımlılık gibi konular ele alındı. Öğrencilere, internet ortamında karşılaşılabilecek riskler ve bu risklere karşı alınabilecek önlemler detaylı bir şekilde açıklandı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü tarafından, Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesinde bir seminer düzenlendi. Fakülte Dekanı Prof. Dr. Nural İmik Tanyıldızı, akademisyenler ve öğrencilerin yoğun katılım sağladığı etkinlikte, siber suçlar ve güvenli internet kullanımı gibi önemli konular ele alındı. Seminerde ayrıca, siber zorbalık, güvenli internet kullanımı, sosyal medya kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar, mobil oyunların etkileri, dijital bağımlılık, banka ödeme sistemleri ve siber suçların hukuki boyutu gibi konular detaylı bir şekilde açıklandı. Katılımcılara, internet ortamında karşılaşılabilecek riskler ve bu risklere karşı alınabilecek önlemler hakkında kapsamlı bilgiler verildi.

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencilerinden Yusuf Aydoğdu, seminerin oldukça bilgilendirici geçtiğini belirterek, "İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, siber suçlar ve uyuşturucu bağımlılığı ile ilgili bizi bilgilendirdi. Bu değerli bilgiler için kendilerine çok teşekkür ederiz" dedi.

Bir başka öğrenci ise seminerin verimli geçtiğini ifade ederek, farkındalık kazandıran bu etkinlik için jandarma ekiplerine teşekkürlerini iletti.

Kaynak: İHA

Fırat Üniversitesi, Teknoloji, Jandarma, Sağlık, Güncel, Elazığ, Eğitim, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel İletişim Fakültesinde Siber Suçlar Semineri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:18 Suriye’de Baas Partisi çalışmalarını süresiz olarak askıya aldı Suriye'de Baas Partisi çalışmalarını süresiz olarak askıya aldı
22:14 Bakan Uraloğlu, 16 yaş altı için sosyal medya düzenlemesi geleceğini açıkladı Bakan Uraloğlu, 16 yaş altı için sosyal medya düzenlemesi geleceğini açıkladı
21:19 Sosyal medya platformları WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü Sosyal medya platformları WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü
20:34 DEM Partili Gergerlioğlu: Sayın başkan, Türkçe konuşmadım sesimi kesmediniz DEM Partili Gergerlioğlu: Sayın başkan, Türkçe konuşmadım sesimi kesmediniz
20:14 Donald Trump: Suriyeliler kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalacaklar Donald Trump: Suriyeliler kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalacaklar
09:50 Halil Umut Meler’den Devler Ligi’ne damga vuran kararlar Halil Umut Meler'den Devler Ligi'ne damga vuran kararlar
09:48 Yaşlı kadın su kuyusuna düşerek hayatını kaybetti Yaşlı kadın su kuyusuna düşerek hayatını kaybetti
09:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Gaziantep’te ilginç karşılama Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gaziantep'te ilginç karşılama
09:42 Suriye’de Esad sonrası yeni ve eski hükümet bir arada Suriye'de Esad sonrası yeni ve eski hükümet bir arada
09:21 Türkiye’nin sınırına taşınan Süleyman Şah Türbesi’nin akıbeti belli oldu Türkiye'nin sınırına taşınan Süleyman Şah Türbesi'nin akıbeti belli oldu
09:20 Maçlar nefes kesti İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Maçlar nefes kesti! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2024 23:51:15. #1.12#
SON DAKİKA: İletişim Fakültesinde Siber Suçlar Semineri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.