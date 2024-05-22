İletişim Festivali-2 İletişim ve Sürdürülebilirlik Temasıyla Başladı - Son Dakika
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İletişim Festivali-2 İletişim ve Sürdürülebilirlik Temasıyla Başladı

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İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde düzenlenen İletişim Festivali, 'İletişim ve Sürdürülebilirlik: Geleceğe Işık Tut' temasıyla başladı. Festival, iletişim ve sürdürülebilirlik alanında uzman isimlerin katılımıyla gerçekleşiyor ve öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği bir etkinlik olacak. Panel, atölye çalışmaları, sergiler ve film gösterimleri gibi birçok etkinlikle dolu dolu geçecek olan festival, 24 Mayıs'a kadar devam edecek.

22.05.2024 14:41
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İletişim Festivali-2 "İletişim ve Sürdürülebilirlik" temasıyla başladı

İletişim alanında uzmanlar ve öğrenciler İLETFEST2'de bir araya geldi

İSTANBUL - İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde 2'ncisi düzenlenen İletişim Festivali, "İletişim ve Sürdürülebilirlik: Geleceğe Işık Tut" temasıyla başladı. İletişim ve sürdürülebilirlik alanında uzman isimlerin katılımıyla gerçekleşen ve öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği festival, 24 Mayıs'a kadar devam edecek.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi bünyesindeki üç iletişim bölümü olan Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Televizyon Haberciliği ve Programcılığı, Yeni Medya ve İletişim Bölümleri tarafından düzenlenen İGÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli ve Rektör Prof. Dr. Bahri Şahin'inde katılımıyla gerçekleşecek 21-25 Mayıs arasında devam edecek "Uygulamalı İletişim Festivali-2" başladı.

İLETFEST2'nin ilk gününde Prof. Dr. Atilla Girgin'in moderatörlüğünde panel düzenlendi. Gerçekleşen panelde; İDA Başkanı Özge Uzun, TÜHİD Başkanı İpek Özgüden Özen, TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş, Ratem Başkanı Aydın Şerbetçioğlu, CNN Türk Bölge Müdürü Nihat Uludağ ve Sürdürülebilirlik Akademisi Başkanı Semra Sevinç yer aldı.

"Öğrencileri alanlarına hazırlamayı amaçlıyoruz"

İstanbul Gelişim Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kamil Kaya, İLETFEST2'nin amacına ilişkin şu açıklamaları yaptı:

"Fakültemizde 11 bölümümüz var bunlardan 3 tanesi doğrudan doğruya iletişimle ilgili. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Televizyon Haberciliği ve Programcılığı, Yeni Medya ve İletişim Bölümü. Bu 3 bölümümüzün ortaklaşa gerçekleştirdiği bir festival. 4 gün devam edecek festival boyunca alanında uzman isimler üniversitemizde bulunacak, eleştiriler yapacak ve bir takım atölye çalışmaları gerçekleştirecekler. 4 gün sürecek dolu dolu bir faaliyet düzenledik. Alanında yetişmiş, uzman kişilerle öğrencilerimizi bir araya getirmek ve alanlarına hazırlamak için böyle bir faaliyet gerçekleştiriyoruz. Bu etkinliğimize katkı veren herkese teşekkür ediyoruz."

"Teorik bilgileri uygulama alanı bulacaklar"

Paneller, atölyeler, söyleşiler, sergiler, film gösterimleri gibi birçok etkinliğin gerçekleşeceği organizasyonun koordinatörü ve İGÜ Uygulamalı Bilimler Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Şebnem Gürsoy Ulusoy ise "İletişim alanındaki teorisyenlerin ve uygulama alanındaki birçok kişinin buluştuğu akademik etkinlik düzenliyoruz. Bu bağlamda da sektörden, dernekten birçok katılımcıyla buluşmayı hedefliyoruz. Öğrencilerimizin derslerde öğrendiği teorik alandaki bilgilerine uygulama alanı bulabilmelerini ve bu alanda uygulama yapmış olan sektördeki kişilerle buluşmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sürdürülebilirlik iletişimi sayesinde farkındalık oluşturmak istiyoruz"

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Sevinç Koçak, 'Sürdürülebilirlik ve İletişim' temasının seçmelerinin nedenini şu ifadelerle açıkladı:

"Bu temayı seçmemizdeki amaç iletişimin günümüzde aldığı nokta ve bunun sürdürülebilirlik iletişimi sayesinde herkese yaygınlaştırılmasıyla ilgili farkındalık oluşturmak. Bu farkındalık için de iletişim sektörüne ait tüm sivil toplum kuruluşu başkanlarını ve medyayı bir araya getirerek bir panel düzenlemeyi amaçladık. Bu panel neticesinde de kamuoyuna sürdürülebilirlik ve iletişimle ilgili gereken alt başlıkları sunmak istedik. Umarım iletişim ve sürdürülebilirlik alanında bir farkındalık oluşturmakla ilgili çabalarımız amacına ulaşır. Biz bu amaçta ilerlemeye devam ediyoruz. Üniversitemiz zaten gerek sürdürülebilirlik gerek çevre ile ilgili birçok alanda üstün başarılar göstermekte. Bunu destekleyen iletişimle ilgili çalışmalara devam etmeye gönüllüyüz."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel İletişim Festivali-2 İletişim ve Sürdürülebilirlik Temasıyla Başladı - Son Dakika

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