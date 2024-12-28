Ilgaz Dağı Kayak Merkezleri Yılbaşında Ziyaretçilerini Ağırlayacak - Son Dakika
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Ilgaz Dağı Kayak Merkezleri Yılbaşında Ziyaretçilerini Ağırlayacak

Ilgaz Dağı Kayak Merkezleri Yılbaşında Ziyaretçilerini Ağırlayacak

Ilgaz Dağı, kayak ve doğal güzellikleri ile yılbaşında 1300 yatak kapasitesiyle misafirlerini bekliyor.

28.12.2024 11:46
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Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezleri, her seviyeye uygun pistleri ve doğal güzellikleriyle yılbaşında misafirlerini ağırlayacak.

"Anadolu'nun sen yüce bir dağısın" dizeleriyle şarkılara konu olan, Kastamonu- Çankırı sınırındaki Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile en yüksek dağı Ilgaz, Türkiye'nin kış turizm merkezleri arasında bulunuyor.

Yaklaşık 1 kilometrelik piste sahip Ilgaz Dağı Kayak Merkezi ile açılışı 2020'de yapılan 5,6 kilometrelik pisti bulunan Ilgaz 2 Yurduntepe Kayak Merkezi, her yıl İstanbul ve Ankara başta olmak üzere ülke genelinden yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlıyor.

Doğal güzellikler arasında yürüyüş imkanı bulan ziyaretçiler, kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçiriyor.

Kastamonu merkeze 40, Ankara'ya yaklaşık 200, İstanbul'a 450 kilometre mesafede bulunan Ilgaz, Kastamonu Havalimanı'nın yapılmasının ardından kayakseverlerin kolayca ulaşabileceği bir yer haline geldi.

Ilgaz Dağı'nda kamu kurumları ve özel sektöre ait 7 tesiste yaklaşık 1300 yatak kapasitesi bulunuyor.

Yurduntepe Kayak Merkezi İşletme Sorumlusu Hakkı Kaya, AA muhabirine, güzel bir sezon geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Merkezde kafeler ve teleferiğin açık olduğunu belirten Kaya, "Yaklaşık 3 hafta önce teleferik, kafeler, acemi pisti ve kızak pistini açmış bulunmaktayız. İnşallah 28 Aralık Cumartesi günü itibarıyla pistlerimizin tamamını kayakseverlerle buluşturmayı planlıyoruz. Şu anda güvenlik ağlarını takıyoruz." dedi.

"Güzel bir sezon geçirmeyi hedefliyoruz"

Kaya, yılbaşında bölgeye ilginin üst seviyede olduğunu anlatarak, "Konaklama tesisleri ile görüştüğümüzde, yılbaşı itibarıyla tam kapasite doluluk oranına ulaştıklarını öğrendik. Bu da bizi çok mutlu etti. Güzel bir sezon geçirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Yurduntepe Kayak Merkezi hakkında bilgi veren Kaya, şunları kaydetti:

"Kastamonu Valiliği İl Özel İdaresine ait işetmemizde 1. etap 3 kilometre, 2. etapta 3 kilometre olmak üzere 6 bin metrelik kayak pistimiz bulunmakta. 2 bin 180 metre birinci, 2 bin 80 metre ikinci etap olmak üzere teleferiğimiz var. Teleferik, hem gezi hem de kayak yapmak isteyenler tarafından kullanılabilir. Ailelerimiz çocukları ile kızak pistlerinde kızakla kayabilirler, kayak yapabilirler."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ilgaz Dağı Kayak Merkezleri Yılbaşında Ziyaretçilerini Ağırlayacak - Son Dakika

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