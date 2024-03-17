Ilgaz Dağı'nda Mart ayında kar güzelliği: Ramazan'da kayak keyfi - Son Dakika
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Ilgaz Dağı'nda Mart ayında kar güzelliği: Ramazan'da kayak keyfi

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Kastamonu-Çankırı sınırında bulunan Ilgaz Dağı, Mart ayında yağan kar ile ayrı bir güzelliğe büründü. Ilgaz Dağı'nı ziyaret eden vatandaşlar ise Ramazan ayında kayak yapma fırsatı buldu. Ramazan ayında ilk kez kayak yaptığını söyleyen Furkan Yaman, '10 yaşından beri kayak yapıyorum. Ilgaz Dağı'nın kar kalitesi ve atmosferi çok güzel. İlk kez Ramazan ayında kayak yapıyorum.'

17.03.2024 13:45
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Ilgaz Dağı'nda Mart ayında kar güzelliği: Ramazan'da kayak keyfi

KASTAMONU - Kastamonu- Çankırı sınırında bulunan Ilgaz Dağı, Mart ayında yağan kar ile ayrı bir güzelliğe büründü. Ilgaz Dağı'nı ziyaret eden vatandaşlar ise Ramazan ayında kayak yapma fırsatı buldu.

Kastamonu-Çankırı sınırında bulunan Ilgaz Dağı, dün etkili olan kar yağışı ile yeniden beyaz örtüyle kaplandı. Mest eden manzaraların ortaya çıktığı Ilgaz Dağı'nı ziyaret eden vatandaşlar ise milli park içerisindeki kayak merkezlerinde kayak yapma fırsatı buldu. Ramazan ayında kayak yapan vatandaşlar büyüleyen manzaranın da tadını çıkardı. Kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı Ilgaz Dağı dron ile havadan görüntülendi.

"İlk kez Ramazan ayında kayak yapıyorum"

Ramazan ayında ilk kez kayak yaptığını söyleyen Furkan Yaman, "10 yaşından beri kayak yapıyorum. Eğitim gördüğüm Kastamonu Üniversitesi'nden bir etkinlik vesilesiyle geldik. Benim çocukluğum Ilgaz Dağı'nda geçti, bunun için yeri ayrı. Ilgaz herkesin gelip görmesi gereken bir yer. Birçok tesiste kaydım ama Ilgaz Dağı'nın kar kalitesi ve atmosferi çok güzel. İlk kez Ramazan ayında kayak yapıyorum. Ama hava soğuk olmadığı için çok su ihtiyacı olmuyor" dedi.

Ilgaz Dağı\'nda Mart ayında kar güzelliği: Ramazan\'da kayak keyfi
Kaynak: İHA

Ilgaz Dağı, Kastamonu, Çankırı, Turizm, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ilgaz Dağı'nda Mart ayında kar güzelliği: Ramazan'da kayak keyfi - Son Dakika
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