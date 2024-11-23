Ilgaz Dağı\'nda Yeni Kayak Sezonu İçin Hazırlıklar Tamamlandı

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Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezlerinde bakım çalışmaları ve hazırlıkların büyük oranda tamamlanmasının ardından, yeni sezonun başlaması için kar yağışı bekleniyor.

"Anadolu'nun sen yüce bir dağısın" dizeleriyle şarkılara konu olan, Kastamonu- Çankırı sınırındaki Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile en yüksek dağı Ilgaz, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında bulunuyor.

Yaklaşık 1 kilometrelik piste sahip Ilgaz Dağı Kayak Merkezi ile açılışı 2020'de yapılan 5,6 kilometrelik pisti bulunan Ilgaz 2 Yurduntepe Kayak Merkezi, her yıl İstanbul ve Ankara başta olmak üzere ülke genelinden yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlıyor.

Doğal güzellikler arasında yürüyüş imkanı bulan ziyaretçiler, kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçiriyor.

Kastamonu merkeze 40, Ankara'ya yaklaşık 200, İstanbul'a 450 kilometre mesafede bulunan Ilgaz, Kastamonu Havalimanı'nın yapılmasının ardından kayakseverlerin kolayca ulaşabileceği bir yer haline geldi.

Dağda bulunan iki kayak merkezinde de bakım çalışmaları ve hazırlıklar büyük oranda tamamlandı. Pistler, iş makineleri ile düzeltilerek kayak sezonuna hazır hale getirildi.

Ilgaz Dağı'nda kamu kurumları ve özel sektöre ait 7 tesiste yaklaşık 1300 yatak kapasitesi bulunuyor.

Dağda yapılan Yurduntepe Kayak Merkezi'nin işletmesini İl Özel İdaresi yürütüyor.

Bölgede kayak sezonunun aralık ayının ortalarında açılması bekleniyor.

Kayakseverler 2 bin 330 metreden kayabilecek

Kastamonu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nida Sinsi, AA muhabirine, Yurduntepe Kayak Merkezi'ni, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı destekleriyle hizmete sunduklarını söyledi.

Sezon hazırlıklarının tamamlandığını kaydeden Sinsi, "Yurduntepe 2024 kış sezonuna hazır. Kayaksever ve doğaseverleri tesisimize bekliyoruz. Bu sezon beşinci sezonumuzu yaşıyoruz. Yurduntepe, ismini Ilgaz'ın üçüncü en büyük zirvesi olan Yurduntepe'den alıyor. Bu sene Yurduntepe'deki ikinci etap da açılarak daha efektif hale gelecek. Kayakseverler 2 bin 330 metreden başlayarak kayma şansı yakalayacak, daha eğlenceli zaman geçirecek." dedi.

Ankara ve İstanbul başta olmak üzere çevre illerden ziyaretçilerin bölgeye geldiğini dile getiren Sinsi, "Gelenlerin kayak ve kızak dışında aileleriyle hoşça vakit geçirebilecekleri güzel doğal bir ortam var. Kayak yapmasalar dahi burayı gelip görmelerini tavsiye ediyoruz. Doğasıyla ön plana çıkan bir yer." diye konuştu.

Artık kar yağışı beklediklerini vurgulayan Sinsi, "Kar yağdıktan sonra kayakseverleri ağırlamaya başlayacağız." ifadesini kullandı.