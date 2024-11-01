Ilgın'da Kentsel Dönüşüm Projesi İncelemesi - Son Dakika
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Ilgın'da Kentsel Dönüşüm Projesi İncelemesi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Ilgın'daki dönüşüm çalışmalarını inceledi, depreme uygun yapı vurguladı.

01.11.2024 15:16
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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yapımı sürdürülen Ilgın Osmanlı Kent Meydanı Dönüşüm Projesi çalışmalarını inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada ifadesine yer verilen Altay, Ilgın'ın merkezinde önemli bir kentsel dönüşüm çalışması gerçekleştirdiklerini belirterek, "Ilgın ve Akşehir birinci derece deprem bölgemiz olan ilçeler. Ilgın merkezde önemli bir kentsel dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Bir tarafta Lala Mustafa Paşa Külliyesi, bir tarafta Pir Hüseyin Bey Cami'nin ortasında, meydanda önemli bir kentsel dönüşüm çalışmamız devam ediyor." ifadesini kullandı.

"Şehrimiz, depreme uygun yapılara kavuşmuş olacak"

Altay, çalışmayla birlikte daha dayanıklı yapıların şehre kazandırılacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Buradaki eski binalar hem depreme dayanıksız hem de birbirinden bağımsız olarak yapıldığı için şehir meydanını önemli şekilde kapatıyordu. Mal sahipleriyle yapmış olduğumuz anlaşma neticesiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, Ilgın Belediyemiz ve Konya Büyükşehir Belediyemiz seçimden hemen önce başladığımız inşaatlarda yüzde 70 seviyesine geldik. İnşallah yıl sonuna kadar işlemlerimizi tamamlayıp bahar aylarıyla birlikte peyzajını tamamlayarak Ilgınımıza hem güvenli iş yerleri oluşturmak hem de Ilgın'ın kalbinde önemli bir meydanı şehrimize kazandırmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Mimarisiyle, ama en önemlisi de statik olarak depreme uygun yapılara şehrimiz kavuşmuş olacak."

Ilgın Belediye Başkanı Ömer Apil de Konya Büyükşehir Belediye Başkan Uğur İbrahim Altay ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a destekleri için teşekkür etti.

Ilgın ilçesinin tarihi, kültürel ve mimari mirasını koruma ile tanıtma amacıyla tasarlanan dönüşüm projesi, 26 bin 430 metrekare alanda 66 iş yeriyle iki meydandan oluşuyor.

Kaynak: AA

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