Tek öğrencili okulda karne sevinci - Son Dakika
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Tek öğrencili okulda karne sevinci

26.06.2026 18:23
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Konya’nın Ilgın ilçesinde tek öğretmenli ilkokulun tek öğrencisi İlayda Kozlu, 2024-2025 eğitim yılını başarıyla tamamlayarak karnesini aldı. Öğretmeni Muhammed Bağ, İlayda’nın azmi ve özgüveniyle unutulmaz bir yıl geçirdiklerini belirtti.

Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Gökçeyurt Mahallesi'nde, tek öğretmenli ilkokulun tek öğrencisi İlayda Kozlu karne sevinci yaşadı.

2025-2026 eğitim öğretim yılını başarıyla tamamlayan Şehit Mustafa Kozlu İlkokulu 3. sınıf öğrencisi İlayda Kozlu, karnesini okulun tek öğretmeni Muhammed Bağ'dan aldı.

Kozlu, karnesini aldığı sırada büyük sevinç yaşadı.

"Derslerinde gösterdiği azim ve kararlılık ile başarı kaçınılmazdı"

Okulun öğretmeni Muhammed Bağ, AA muhabirine, "bir öğretmen bir öğrenci" olarak yeni eğitim öğretim yılına başlamanın farklı bir deneyim olduğunu söyledi.

İlayda'nın sevecenliği ve derslere olan ilgisinin okula her gün istekle gelmesine neden olduğunu belirten Bağ, şunları kaydetti:

"İlayda'ya öğretmenlik süreci, benim için de bir öğrenme süreci oldu. İkinci dönemi dolu dolu geçirdik. Hem ben hem İlayda çok farklı deneyimler kazandık. Sosyal medya sayesinde tüm Türkiye İlayda'nın arkadaşı oldu. Kendisi de bunun farkında. Bu da İlayda'ya çok büyük bir özgüven aşıladı. ?Derslerinde gösterdiği azim ve kararlılık ile başarı zaten kaçınılmazdı. Neredeyse hiç devamsızlık yapmadı. Derslerinde de başarılı bir öğrenciydi. Hatta bugün 'okul devam etsin, tatil olmasın' dedi. Karnesini alırken büyük sevinç yaşadı. İkimiz için de ömür boyu unutulmayacak bir sene oldu. Hayatı boyunca iletişimde kalacağımızı düşünüyorum. Yolu, bahtı hep açık olsun. Hayat ona hep güzellik getirsin."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Kozlu, Ilgın, Karne, Konya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tek öğrencili okulda karne sevinci - Son Dakika

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