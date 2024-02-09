İlhami Atalay'ın resim sergisi yarın açılıyor - Son Dakika
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İlhami Atalay'ın resim sergisi yarın açılıyor

İlhami Atalay\'ın resim sergisi yarın açılıyor

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi ressam İlhami Atalay'ın çalışmalarından oluşan resim sergisi, yarın Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde izleyiciyle buluşacak. Sergide, Atalay'ın 56 yıllık sanat hayatının tüm dönemlerinden örneklerin izlenebileceği 50 tablo yer alacak. Ayrıca, sergide daha önce gün yüzüne çıkmamış tablolar ve soyut tasarımlar da görülebilecek. Sergi, 10 Mart'a kadar ziyarete açık olacak.

09.02.2024 16:57  Güncelleme: 16:58
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Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi ressam İlhami Atalay'ın çalışmalarından oluşan resim sergisi, yarın Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde izleyiciyle buluşacak.

Milli Saraylar Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Atalay'ın 56 yıllık sanat hayatının tüm dönemlerinden örneklerin izlenebileceği sergide 50 tablo sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Sergilenen eserler arasında, Atalay'ın sanat öyküsünde önemli yeri olan "Akıncılar", "Zikir", "Hiçlik", "Anadolu Kadınları" gibi farklı serilere ait daha önce gün yüzüne çıkmamış tablolar yer alacak.

Sanatçının, "Yamayama" adını verdiği teknikle oluşturduğu Anadolu Kadınları serisindeki eserleri, geleneğin armonisini ziyaretçilere büyük bir renk cümbüşü içerisinde sunacak.

Atalay'ın soyut tasarımlarının yanı sıra gündelik hayattan toplumsal olaylara kadar farklı temaları işlediği eserlerinin arasında Filistin konulu dört eseri de sanatseverlerle buluşacak. Hamsi gözünden ilhamla başladığı ve seneler içerisinde beşgenlere, altıgenlere ve sekizgenlere dönüştürdüğü soyutlamalar da sergide görülebilecek.

Sergi, 10 Mart'a kadar pazartesi günleri hariç her gün 9.00-17.00'de ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA

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