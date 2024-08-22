Ilhan Omar, Blinken'ın Gazze ziyaretlerinde aşağılandığını söyledi - Son Dakika
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Ilhan Omar, Blinken'ın Gazze ziyaretlerinde aşağılandığını söyledi

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Ilhan Omar, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes ve karşılıklı esir takası müzakerelerini görüşmek üzere yaptığı ziyaretlerde 'aşağılandığını' söyledi. Omar, Blinken'ın İsrail'e 11 kez seyahat ederek ateşkes sağlamaya çalışmasını eleştirdi.

22.08.2024 11:19
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ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Ilhan Omar, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes ve karşılıklı esir takası müzakerelerini görüşmek üzere yaptığı ziyaretlerde "aşağılandığını" söyledi.

Demokrat temsilci Omar ve Temsilciler Meclisi Üyesi Cori Bush, Demokrat Parti Kongresinin yapıldığı Chicago'da "Kararsızlar" hareketinin düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Bakan Blinken'ın ateşkes ve karşılıklı esir takası görüşmeleri için yaptığı ziyaretlere değinen Omar, "Şimdi kendinize sorun. Dışişleri Bakanımız nasıl oluyor da 11 kez seyahat ederek, bu duruma yol açan bombaları ve silahları sağlamaya devam ettiğimiz bir olayın sona ermesi için yalvarıyor?" diye sordu.

Omar, "Dışişleri Bakanımızın İsrail'e gidip 11. kez ateşkes sağlamaya çok yaklaştığımızı söyleyip Mısır'a gitmesine ve hemen ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bir basın toplantısı düzenleyip anlaşmayı kabul etmiyoruz demesine nasıl izin veririz?" şeklinde konuştu.

Ilhan Omar, "Yönetimimizin temsilcilerinin karşı karşıya kaldığı bu aşağılanmadan nasıl utanmayız? Bu sadece uluslararası hukuka saygılı olduğumuzu söylemenin ikiyüzlülüğü değil, aynı zamanda aşağılanmadır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden yönetimini Gazze'de yaşanan "soykırım savaşını tanımayı reddetmekle" eleştiren Omar, Biden'ın "ateşkes için yorulmadan çalıştıklarını" söylemesine atıfta bulunarak, "Böyle bir ifade kullandıkları için kendilerinden utanmalılar çünkü bu silahları biz sağlıyoruz." dedi.

Omar, Washington yönetimine seslenerek, "gerçekten ateşkes istiyorlarsa silah göndermeyi bırakmaları gerektiğini" vurguladı.

Temsilciler Meclisi Cori Bush ise Gazze'de 40 binden fazla erkek, kadın ve çocuğun "ABD'nin ürettiği ve parasını ödediği silahlarla" öldürüldüğünü söyledi.

Bush, "Neden dik durduğumuzu, konuşmaya, yürümeye, ağlamaya, baskı yapmaya ve talep etmeye devam ettiğimizi sorguluyorlar. Bombalar düşmeye devam ediyor ve bizi dinlemiyorlar." şeklinde konuştu.

İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması amacıyla Katar'ın başkenti Doha'da 15 ve 16 Ağustos'ta müzakereler yapılmıştı.

Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası müzakerelerini görüşmek üzere 19 Ağustos'ta İsrail'e gelen ABD Dışişleri Bakanı Blinken, düzenlediği basın toplantısında, "İsrail'in masadaki ateşkes teklifini kabul ettiğini" söylemiş ancak taslaktaki şartları açıklamaktan kaçınmıştı.

Blinken, anlaşma için ön şartlar konusunda ısrarcı olacağını açıklayan Netanyahu'nun "boşlukları kapatan yeni teklifi kabul ettiğini" ileri sürmüştü.

Kaynak: AA

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