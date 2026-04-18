İlk Hacı Kafilesi Medine'ye Ulaştı

18.04.2026 15:29
Türkiye'den yola çıkan ilk hacı kafilesi Medine'ye vararak hac işlemlerine başladı.

Kutsal topraklarda hac farizasını yerine getirmek için Türkiye'den yola çıkan ilk kafile Medine-i Münevvere'ye ulaştı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'ya göre, Medine'de bulunan Prens Muhammed bin Abdülaziz Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'den gelen ilk hacı kafilesi karşılandı.

Yetkililer, hacı adaylarının işlemlerinin hızlı ve sorunsuz şekilde tamamlandığını, girişlerde tüm hizmetlerin kolaylık ve düzen içinde yürütüldüğünü bildirdi.

Bu yıl hacı adaylarının güvenli ve rahat şekilde ibadetlerini yerine getirebilmeleri için tüm hazırlıkların tamamlandığı ifade edildi.

Suudi Arabistan Genel Pasaport İdaresi, hava, kara ve deniz giriş noktalarında tüm birimlerin hazır olduğunu, hacı adaylarının giriş işlemlerinin en iyi şekilde yürütülmesi için gerekli tüm imkanların seferber edildiğini belirtti.

Hacı adayları, Mekke ve çevresindeki kutsal mekanlarda ibadetlerini yerine getirecek ve belirlenen program çerçevesinde hac farizasını tamamlayacak.

Kaynak: AA

Hürmüz’ün açılmasının ardından piyasalarda hareketlilik İşte petrol ve altında son durum Hürmüz'ün açılmasının ardından piyasalarda hareketlilik! İşte petrol ve altında son durum
Hürmüz Boğazı’nın açıklamasına Trump’tan ilk yorum Hürmüz Boğazı'nın açıklamasına Trump'tan ilk yorum
Kim Min-Jae Süper Lig’e geri dönüyor Bonservisi dahi belli Kim Min-Jae Süper Lig'e geri dönüyor! Bonservisi dahi belli
PFDK’den ceza alan Ali Yiğit Buruk’a bir kötü haber daha PFDK'den ceza alan Ali Yiğit Buruk'a bir kötü haber daha
Fenerbahçe’den okul saldırıları sonrası anlamlı hareket Fenerbahçe'den okul saldırıları sonrası anlamlı hareket
Osimhen kadroda mı Galatasaray’ın kamp kafilesi belli oldu Osimhen kadroda mı? Galatasaray'ın kamp kafilesi belli oldu

15:16
Bu anket çok konuşulur: İşte son yerel seçime göre el değiştiren illerimiz
Bu anket çok konuşulur: İşte son yerel seçime göre el değiştiren illerimiz
14:47
Mansur Yavaş, Özgür Özel’e seslendi: Dünyayı ayağa kaldırmamız lazım, zamanı geldi hatta geçiyor
Mansur Yavaş, Özgür Özel'e seslendi: Dünyayı ayağa kaldırmamız lazım, zamanı geldi hatta geçiyor
14:35
Sadettin Saran, Ederson’un mesajlaşma grubuna attığı mesajı açıkladı
Sadettin Saran, Ederson'un mesajlaşma grubuna attığı mesajı açıkladı
14:31
Firari şüphelinin ağabeyiyle yapılan görüşme dosyada Cinayeti itiraf eden biri var
Firari şüphelinin ağabeyiyle yapılan görüşme dosyada! Cinayeti itiraf eden biri var
13:59
İran dini lideri Hamaney: İran donanması savaşa hazır
İran dini lideri Hamaney: İran donanması savaşa hazır
13:56
Hürmüz Boğazı’nı geçmeye çalışan 2 gemiye ateş açıldı
Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan 2 gemiye ateş açıldı
