İlk Türk astronot Alper Gezeravcı: 'Bu bir yere varış hikayesi değildi' - Son Dakika
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İlk Türk astronot Alper Gezeravcı: 'Bu bir yere varış hikayesi değildi'

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Elazığ'da öğrencilerle bir araya gelerek uzaydaki deneyimlerini anlattı. Gezeravcı, uzayda geçirdiği süreyi ve yaşadığı deneyimleri paylaşırken, öğrencilerin sorularını da cevapladı. Konuşmasında devletin iradesiyle gerçekleştirilen görevin önemine vurgu yapan Gezeravcı, Türkiye'nin uzayda bilimsel çalışmalar yapabilen 22. ülke olduğunu belirtti.

08.05.2024 20:58
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İlk Türk astronot Alper Gezeravcı: "Bu bir yere varış hikayesi değildi"

Alper Gezeravcı öğrencilerle bir araya geldi, uzaydaki ilk deneyimini anlattı

ELAZIĞ - Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Elazığ'da ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin yer aldığı oturuma katıldı. Gezeravcı, burada yaptığı konuşmada uzayda gerçekleştirdiği ilk deney ve deneyimlerle de alakalı bilgi verdi.

Türkiye'nin ilk astronotu olarak tarihe geçen Alper Gezeravcı, Elazığ'da Ahmet Tevfik Ozan Fuar ev Kongre Merkezinde düzenlenen bir etkinlikte öğrencilerle bir araya geldi. Gezeravcı, uzayda geçirdiği 14 günlük süreyi ve yaşadığı deneyimleri anlattı. Yüzlerce öğrencinin katılım sağladığı programda, astronot Gezeravcı, öğrencilerin merak ettikleri soruları da samimi bir şekilde cevapladı. İlk olarak Türkiye Milli Uzay Programı İnsanlık İlk Uzay Misyonu hakkında bilgi veren Gezeravcı, uzayda nasıl yemek yedikleri, uyudukları, spor yaptıklarını ve bilimsel çalışmalar yaptıkları ile ilgili merak edilenleri anlattı. Öğrenciler ise Gezeravcı'nın anlattıklarını büyük bir ilgi ve hayranlıkla dinledi.

"Devletimizin iradesiyle yapamayacağımız iş yok"

Sohbet havasında geçen oturumda konuşma gerçekleştiren Gezeravcı, "Uzaya gidişinin bu faaliyeti dediğim gibi devletimizin güçlü iradesiyle gerçekleştirdik. Bu sadece bir kereye mahsus bir görev değildi. Geçmişte, yüzyıllık tarihimizde belki yapmak için geç başladığımız ama bundan sonraki süreçte hak ettiğimiz payı sizlerin geleceğini temin altına alacak bir sürecin başlangıç yolculuğuydu. Bir yere varış hikayesi değildi. Devletimizin iradesiyle gerçekleştirilen bu görevi sizlerin ayaklarına kadar getirip sizlere anlatmak bizim tarafımızdan sunulmuş bir lütuf değil, bu boynumuzun borcu. Çünkü bu görevin hak sahibi, öznesi, merkezi sizlersiniz. Türkiye Cumhuriyeti 100 yıllık tarihinde ilk defa yapmış olduğu bu uzay görevinde birleşmiş milletlerin bünyesinde bayrağını dalgalandıran 193 tane ülke olmasına rağmen kendi insanını uzaya gönderebilmiş ve uzayda bilimsel çalışmalar yapabilmiş 22'nci ülke oldu. Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlet, geçmişinden gücünü alan ve gelecekte, geleceğinin teminatı nesilleri için yolunu her daim açık tutan bir devlet. Devletimize güvenin. Devletimizin iradesiyle yapamayacağımız iş yok. Uzayda yaptığımız bu görevler esnasında da bizden önce 21 tane ülkenin yaptığının aynısını yaparak hiçbir farklılık arz etmeden aynı şeyler yaparak da bir şeyler öğrenebilirdik. Her halükarda bir şeyler öğrenecektik. Ancak biz bu ülkenin topraklarından çıkmış, parlak zekalarının ortaya koyduğu çalışmaları, deneyleri uzayda yaparak özgün çalışmalara imza atma imkanı bulduk" dedi.

Oturum, soru cevap kısmı ile son buldu

Kaynak: İHA

Alper Gezeravcı, Türkiye, Elazığ, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İlk Türk astronot Alper Gezeravcı: 'Bu bir yere varış hikayesi değildi' - Son Dakika

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