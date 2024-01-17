İlk astronotumuz Alper Gezeravcı\'nın da yer aldığı fırlatma ertelendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "İlk astronotumuz Alper Gezeravcı'nın da yer alacağı fırlatma ertelendi. Hedeflenen fırlatma zamanı: 19 Ocak 2024 00: 49 (Türkiye saati ile). Bu sürede fırlatma öncesi teknik kontrollerin tamamlanması planlanıyor" açıklamasını yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 18 Ocak saat 01.11'de ilk Türk astronotu Alper Gezeravcı'nın da yer alacağı fırlatmanın 19 Ocak saat 00: 49'a ertelendiğini duyurdu. Bakan Kacır'ın X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"İlk astronotumuz Alper Gezeravcı'nın da yer alacağı fırlatma ertelendi. Hedeflenen fırlatma zamanı: 19 Ocak 2024 00: 49 (Türkiye saati ile). Bu sürede fırlatma öncesi teknik kontrollerin tamamlanması planlanıyor. Astronotumuz Alper Gezeravcı'nın bu tarihi misyonu başarıyla gerçekleştirmesi için heyecanla beklemeye devam edeceğiz."