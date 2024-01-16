İLKE Vakfı Yeni Yönetim Kurulunu Atadı

Eğitim, sivil toplum, iktisat ve toplum alanlarında araştırma ve yayın faaliyetleri yürüten İLKE Vakfı'nda Mütevelli Heyet yeni yönetim kurulunu atadı. Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Prof. Dr. Lütfi Sunar, görevini Başkan Yardımcısı Ahmet Sait Öner'e devretti. Fatih Neslişah Kültür Merkezi'nde düzenlenen devir teslim töreniyle Öner ve yeni yönetim kurulu da görevine başladı. Yeni yönetim kurulunda akademi, sivil toplum, hukuk ve iş dünyasından önemli çalışmalara imza atmış isimlerin bulunduğu aktarıldı.

Mütevelli Heyet Başkanı Nihat Erdoğmuş konuşmasında sivil bir bakışla ve sivil alanda kalarak daha müreffeh bir dünyanın inşası için çalışmaya devam edeceklerini söyleyerek "Yapıcı katkıya siyasetin, toplumun, ekonominin, ailenin, kısaca hepimizin ihtiyacı var. Gelir dağılımı adaletsizliğini giderme gibi pek çok meselede çözümler gerekiyor. İLKE Vakfı bir yandan içerik üretirken bir yandan güçlü kurumsal yapılarla organize ve verimli çabalar sunma gayretinde. Çalışmalarımızda sürekli yenilenmeye çalışıyoruz. Görevi devreden bütün üyelerimiz çok değerli ancak Lütfi hocamıza ayrı bir başlık açmak gerekiyor. Bir nefer gibi çalıştı ve yoğun bir emek ve mesai harcadı. Kendisine sizlerin huzurunda çok teşekkür ederim" dedi.

KURUMLARDA YENİ İNSANLARA YER AÇMAK GEREKİYOR

Törende bir konuşma gerçekleştiren Lütfi Sunar ise "İLKE Vakfı'nı kurarken isim bulmakta zorlandık. Böyle kuruluşlara anlamlı bir isim bulmak zordur. En sonunda İLKE üzerinde mutabık kaldık. İLKE bizim için sadece süslü bir kelime değil. Her durumda her farklı yerde farklı davranmamak, ilkeli olmak için kullandığımız bir kelime anlamına geliyor. Bendeniz dokuz yıldan fazla bir zamandır yönetim kurulu başkanlığı yapıyorum. Bu biraz bayrak yarışı gibi ancak aynı zamanda hep birlikte yapılacak bir iş. İLKE'de eşgüdümlü, organize ve birlikte çalışma kültürünü yakaladık. Yeni insanlara yer açmak, yer vermek gerekiyor. Ahmet Sait Öner benden bayrağı devraldı. Yeni yönetim kurulunun hayırlara vesile olmasını niyaz ederim" diye konuştu.

BAYRAĞI DAHA YUKARI TAŞIYACAĞIZ

Yeni Başkan Av. Ahmet Sait Öner de yaptığı konuşmada Lütfi Sunar ve yönetimine teşekkür ederek İLKE'de bugüne kadar yapılan çalışmaların üstüne koyarak aldıkları bayrağı daha yukarı taşıyacaklarını ifade etti ve şöyle konuştu:

"Lütfi Hoca dokuz yıldır devam ettiği görevi devrettiğini söyledi ancak biz onun fikirlerinden ve tecrübesinden yararlanmaya devam edeceğiz. Kendisine bugüne kadarki emeklerinden dolayı çok teşekkür ederim. İLKE'de bir düşünce kuruluşu olarak düşünce ve strateji üretiyoruz. 2024 itibariyle sadeleş ve derinleş mottosunu belirledik. Değişim ve dönüşümü yakalayabilmek bir strateji gerektirir. Nasıl şirketlerimizin nitelikli büyüme hedefleri varsa vakıfların da bu modele uygun hareket etme gerekliliğinin farkındayım. Dinamik ancak suhuletle iş yapmaya devam edeceğiz. Heyecanlı olduğumu belirtmek istiyorum. Yapacağımız işlerin ümmete faydalı olmasını Cenab-ı Haktan niyaz ederim."

Av. Ahmet Sait Öner başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda, Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Ümit Güneş, üyeler, Dr. Elyesa Koytak, Erol Erdoğan, Dr. Fatih Gündoğan, Ömer Burak Tek ve Şükrü Alkan yer alıyor.

AHMET SAİT ÖNER KİMDİR?

2003 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamlayarak mezun oldu. Serbest avukatlık mesleğinin yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik görevlerinde bulundu. 2014 yılında kurduğu Adalet ve İlim Akademisi'nin (ADİL) yöneticiliğini yapmaktadır. Hukuk ve edebiyat alanlarında çeşitli dergilerde yayımlanmış araştırma ve yazıları bulunmaktadır. Halen özellikle hukuk alanında araştırma ve yazım faaliyetlerine devam etmektedir. Ekim 2023'ten beri ise İLKE Vakfı Mütevelli Heyet Üyeliğini yürütmektedir.