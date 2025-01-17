MEB'den yeni yönetmelik! İlkokula sınıf tekrarı geldi, tenefüs süreleri kısaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

MEB'den yeni yönetmelik! İlkokula sınıf tekrarı geldi, tenefüs süreleri kısaldı

Geniş Video İzle

MEB tarafından okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Yeni yönetmeliğe göre, müdürlükçe istenen yeterlilik düzeye ulaşmamış öğrenciler velilerin dilekçesiyle sınıf tekrarı yaptırılabilecek. Ayrıca, 40 dakika olan tenefüs süresi 30 dakikaya düşürüldü.

17.01.2025 14:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tarafından hazırlanan "Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'te yayımlandı. Yeni yönetmelikle sınıf tekrarından tenefüs sürelerine ve nakil işlemlerine kadar değişikliğe gidildi.

TENEFÜS SÜRELERİ KISALDI

Yönetmelikle, anasınıflarının ortaokullarda da açılabilmesine dair düzenleme yapıldı. Tekli eğitimde, okullarda yemek ve dinlenme için ayrılan en az süre 40 dakikadan 30 dakikaya düşürülerek, öğle arası süresinin belirlenmesinde okul yönetimine ve velilere kolaylık sağlandı. MEB Coğrafi Bilgi Sistemi birim yetkilisinin, öğrenci kayıt alanlarını belirleme komisyonu çalışmalarına katılması yönünde düzenleme yapıldı. Okula kayıt işlemleri sırasında veliden, "ispatlayıcı belge" olarak su, elektrik veya doğalgaz faturası istenebilecek.

NAKİL ZAMANLARI NETLEŞTİ

Okula nakil zamanları netleştirildi, meslek ortaokuluna geçiş zamanları ve şartları belirlendi. Meslek ortaokuluna geçmek isteyen öğrencilerin nakli, 5'inci ve 6'ncı sınıflarda eğitim ve öğretim yılı süresince, 7'nci sınıfta ise eylül ayının son iş gününe kadar zorunlu meslek derslerinden muaf tutularak yapılacak. Farklı program uygulayan diğer ortaokullarda nakiller, Bakanlıkça hazırlanacak kılavuz doğrultusunda gerçekleştirilecek. Hastanede uzun süreli yatış kararıyla tedavi süreci devam eden bireylerin bulunduğu ailelerin çocuklarına nakil işlemlerinde kolaylık getirildi.

KARDEŞLERİN NAKİLLERİNE KOLAYLIK

Yeni okul açılması, kayıt alanının değiştirilmesi veya velinin adres değişikliği yapması nedenleriyle farklı okullara devam etmek zorunda kalan kardeşlerin nakilleri, velinin isteği doğrultusunda kardeşlerden birinin okuluna yapılabilecek. Kınama ve üstü yaptırımı gerektiren olumsuz davranışa maruz kalan öğrencinin, velisinin yazılı başvurusu ve rehberlik servisinin uygun görüşüyle başka okula nakli gerçekleştirilebilecek.

KARNE YERİNE BU RAPORLAR VERİLECEK

Yurt dışından Türkiye'ye gelen öğrencilerin denklik sınavları, 9 Temmuz 2024'te Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yürütülecek. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında güncellenen müfredat doğrultusunda, her dönem sonunda karne yerine okul öncesi eğitimde "beceri edinim raporu", ilkokullarda ise "gelişim raporu" verilecek.

SINIF TEKRARI GELDİ

Öğrenci devamsızlıklarının daha hızlı takip edilebilmesi için velinin özür belgesi veya beyanını okula teslim süresi 3 gün olarak düzenlendi. Sınavlara herhangi bir nedenle katılamayan veya projesini zamanında teslim edemeyen öğrencinin velisine bildirilmesi yöntemlerine SMS yolu da eklendi.

İlkokullarda okul müdürlüğünce istenilen yeterlilik düzeyine ulaşamamış öğrencilerin velilerine, sınıf tekrarıyla ilgili her yıl mayıs ayında yazılı, e-posta veya SMS ile bilgilendirme yapılacak. Yapılan bilgilendirme üzerine velinin, ders yılı bitimine bir hafta kalıncaya kadar okul müdürlüğüne vereceği dilekçeyle sınıf tekrarı yaptırılabilecek. Sınıf tekrarı, ilkokul öğrenimi süresince bir kez uygulanacak. Kaynaştırma öğrencilerinin eğitim gördüğü okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları ile özel eğitim sınıflarındaki öğrencilerin, velinin ders yılı bitimine bir hafta kalıncaya kadar okul müdürlüğüne vereceği dilekçe ile sınıf tekrarı yaptırılabilmesine imkan sağlandı.

MEB\'den yeni yönetmelik! İlkokula sınıf tekrarı geldi, tenefüs süreleri kısaldı
Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MEB'den yeni yönetmelik! İlkokula sınıf tekrarı geldi, tenefüs süreleri kısaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Serkan Yalçın:
    çocuklarınız bu 2 hafta göndermeyin salgın var 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:04 İsrail Savaş Kabinesi, Gazze’de ateşkes anlaşmasını onayladı İsrail Savaş Kabinesi, Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı
15:30 Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan “Salgın mı var“ sorusuna net yanıt Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan "Salgın mı var?" sorusuna net yanıt
14:56 Erdoğan’dan CHP’ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede Erdoğan'dan CHP'ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede
14:46 Bakanlık, Suriye gümrüklerindeki ek vergi iddialarına yanıt verdi Bakanlık, Suriye gümrüklerindeki ek vergi iddialarına yanıt verdi
14:22 Soylu: Apo’nun yanına bir avukat bir de telefon koyun, örgütü dağıtır Soylu: Apo'nun yanına bir avukat bir de telefon koyun, örgütü dağıtır
22:48 Dünya Bankası’ndan Türk ekonomisi için yeni tahmin Dünya Bankası'ndan Türk ekonomisi için yeni tahmin
22:14 Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer oldu Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer oldu
22:06 Disipline sevk edilen teğmenler savunmalarına aynı cümle ile başlamış: Mustafa Kemal’in askerleriyiz Disipline sevk edilen teğmenler savunmalarına aynı cümle ile başlamış: Mustafa Kemal'in askerleriyiz
22:05 Efsanevi yönetmen David Lynch hayatını kaybetti Efsanevi yönetmen David Lynch hayatını kaybetti
21:43 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
21:39 Kalp krizi geçiren sürücü hastaneye yetişmeye çalışırken başka bir araca çarparak can verdi Kalp krizi geçiren sürücü hastaneye yetişmeye çalışırken başka bir araca çarparak can verdi
21:28 Cevdet Erkan Danıştay Başsavcılığına seçildi Cevdet Erkan Danıştay Başsavcılığına seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2025 16:46:15. #1.11#
SON DAKİKA: MEB'den yeni yönetmelik! İlkokula sınıf tekrarı geldi, tenefüs süreleri kısaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.