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İlkokul öğrencilerinin mektupları Hakkari'deki jandarma personeline ulaştırıldı - Son Dakika
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İlkokul öğrencilerinin mektupları Hakkari'deki jandarma personeline ulaştırıldı

Farklı illerden gelen ilkokul öğrencilerinin duygularını kaleme aldıkları mektuplar, Hakkari'de görevli jandarma personeline ulaştırıldı. Mektupları okuyan jandarma personeli, öğrencilere mektup yazarak karşılık verdi ve jandarma dergisi ile boyama kitabı gönderdi.

İlkokul öğrencilerinin mektupları Hakkari\'deki jandarma personeline ulaştırıldı
17.01.2024 - 22:35,  Güncelleme: 22:44
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Farklı illerden ilkokul öğrencilerinin yazdığı mektuplar, Hakkari'de görevli jandarma personeline ulaştırıldı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, farklı illerden ilkokul öğrencilerinin, öğretmenlerinin desteğiyle duygularını kaleme aldıkları mektupları Hakkari'ye gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığınca teslim alınan mektuplar, jandarma personeline dağıtıldı.

Mektupları okuyan jandarma personeli, öğrencilerin anlamlı davranışını karşılıksız bırakmayarak onlara mektup yazdı, jandarma dergisi ve boyama kitabı gönderdi.

Kaynak: AA
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