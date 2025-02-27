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İmam, babasının cenaze namazını kıldırdı

SİNOP - Sinop'ta uzun yıllar imamlık yapan Nejat Özdemir, yıllardır kıldırdığı cenaze namazlarının ardından babası Ziya Özdemir'in cenaze namazını da kıldırdı.

Sinop'ta uzun yıllar imamlık yapan Nejat Özdemir, yıllardır kıldırdığı cenaze namazlarının ardından babası Ziya Özdemir'in cenaze namazını kıldırmanın duygusal zorluğunu yaşadı. Sinop Alaaddin Camisi'nde öğle namazına müteakip düzenlenen cenaze namazına, Özdemir'in sevenleri katıldı.

Cenaze namazı öncesi konuşan Nejat Özdemir, "Şu an çok heyecanlıyım. Binlerce cenaze yıkadım, binlerce cenaze defnettim. Bu daha farklı çünkü karşımda yatan babam. Biraz zor olacak ancak bu işin kuralı bu, en son gideceğimiz yer burası. Cenazelerimiz giderken bizlerden bir şeyler istiyor. Onların tek istediği helallik" diyerek duygusal anlar yaşadı.

Konuşmanın ardından, Ziya Özdemir için cemaatle birlikte hep bir ağızdan helallik alındı ve ardından cenaze namazı kılındı. Özdemir'in naaşı, düzenlenen törenin ardından Çobanlar köyü aile mezarlığında toprağa verildi.