İmam Duran Arslan’ın Camisi Çiçeklerle Donatıldı

Güncel

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde görev yaptığı camiyi çiçeklerle donatan imam Duran Arslan, cemaate de çeşitli ikramlarda bulunuyor.

Yaklaşık 7,5 yıl önce D-100 kara yolu yanındaki Çakmak köyünde bulunan Çakmak Camisi'ne atanan Duran Arslan, önce ibadethanenin içini ve dışını boyattı, sonra eksiklerini tamamladı.

Cami çevresini de güzelleştirmek isteyen Arslan, bahçeye ve saksılara çeşitli çiçek türleri dikti.

Saksıdaki çiçekleri yazları bahçeye koyan Arslan, kışları da soğuktan etkilenmemeleri için şadırvan ya da cami içine alıyor ve bakımlarını yapıyor.

Cami girişinde oluşturduğu alana ise çorap ile şeker, lokum, bisküvi, çikolata ve çocuklar için balonlar koyan Arslan, bunların masrafını da sadaka kutusuna atılan paradan karşılıyor.

Arslan, cuma namazı kılmak için camiye gelenlere ise simit, tatlı, poğaça, lokum ve çay ikramında bulunuyor.

Camiye gelenler duygularını anı defterine yazıyor

Arslan, AA muhabirine, 23 yıldır imamlık yaptığını söyledi.

Yıllar önce her cuma cami cemaatine ikramlarda bulunmak için karar aldıklarını anlatan Arslan, "İlk önce çorba ikramı ile başladık. Bu manada insanlarımızdan güzel dönüşümler aldık. Anadolu insanının güzelliklerine şahit oldum. Hastaneye gittiğimde yabancı bir numaradan arıyorlar, 'Hocam ikindi namazını eda ettik, ikramlarınızdan tattık, teşekkür ederiz' dediler." ifadesini kullandı.

Namaz kılanların peçeteye duygularını yazarak teşekkür ettiklerini gördükten sonra bir anı defteri aldıklarını belirten Arslan, "Bugüne kadar 6 anı defterimiz doldu. Cami cemaatimize bugüne kadar 3 bin çorap hediye ettik." dedi.

Reşadiye Müftüsü Ramazan Tunç ise Arslan'ın camiyi çiçek bahçesi haline getirdiğini vurgulayarak, "Hocamız her yeri çiçeklerle süsledi. Bizi Türkiye'nin değişik yerlerinden arayarak teşekkür ediyorlar. 'Hocamız güzel hizmet sunuyor' diyorlar." diye konuştu.

Camide cuma namazı kılan Reşit Aydın da cenaze için İsmailiye köyüne geldiklerini dile getirerek, "Çakmak Camisi'nde cuma namazı kıldık. İlk defa cuma çıkışı ikramlarda bulunan hoca gördüm. Allah razı olsun." dedi.

Şaban Aydın ise cuma namazını camide kıldığını belirterek, "Rabbim bize burayı nasip etti. Namazımızı kıldıktan sonra ikramda bulundular. Allah razı olsun." diye konuştu.