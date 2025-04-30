"İmam Hatip Liselerinde Afet ve İnsani Yardım Farkındalığı Eğitimi" kapanış programı düzenlendi

Türkiye Diyanet Vakfı ve Önder İmam Hatipliler Derneği işbirliğiyle düzenlenen "İmam Hatip Liselerinde Afet ve İnsani Yardım Farkındalığı Eğitimi" programının kapanış etkinliği gerçekleştirildi.

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan'ın katıldığı program, Altındağ Şehit Mustafa Kale Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yapıldı.

Turan, burada yaptığı konuşmasında, Türkiye'nin deprem kuşağında olduğunu hatırlatarak, öğrencilerin aldığı eğitimin önemini vurguladı.

Eğitimi veren ekibi ve eğitimden geçen öğrencileri tebrik eden Turan, "Çok kıymetli bir eğitimden geçtiniz. Peygamber Efendimiz diyor ya, 'İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır.' Böyle bir durumla karşılaşıldığında en azından ne yapacağını ve nasıl yardıma koşacağını bilen ekibimiz var." dedi.

Eğitim sonrasında düzenlenen afet ve ilk yardım bilgi yarışmasında dereceye giren öğrencilere İzani Turan ödüllerini verdi.

Eğitimde, afet tanımlarından Türkiye'deki yaygın doğal afetlere kadar birçok konu öğrencilere anlatıldı.

Daha sonra okul bahçesinde kurulan stantta arama kurtarma ekipmanları öğrencilere tanıtıldı.