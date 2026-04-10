İmam Hatip Ortaokulları'na Sınavla Öğrenci Alımı Başlıyor
10.04.2026 08:30
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' ile İmam Hatip Ortaokulları'na sınavla öğrenci kabul edileceğini duyurdu. Öğrenciler, belirlenen derslerden sınav olacak ve sonuçlarına göre en başarılılar İHO'lara kaydedilecek.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' projesi, İmam Hatip Ortaokulları'na (İHO) sınavla öğrenci alınmasını sağladı. İlkokul 4. sınıfı bitiren 10 yaşındaki öğrenciler, Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, fen bilgisi ile din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinden ortalama 90'ar soruluk sınava alınacak ve sonuçlara göre en başarılılar İHO'lara kaydedilecek.

Bazı okullar sınav ücreti almazken, Kartal İHL bünyesinde açılacak imam hatip ortaokulu gibi bazıları 300 TL ile 500 TL arası ücret topluyor. Kartal İHL, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında 40 kız ve 40 erkek öğrenci almak için sınav yapacak, başvurular 8 Mayıs'a kadar sürecek ve sınav 16 Mayıs'ta yapılacak. Kayıt hakkı kazananlar temmuz ayında zorunlu yaz okuluna alınacak.

MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'ndeki değişiklikle, İHL'lere ortaokul kısmına öğrenci alımını kendi belirledikleri sınavla yapma hakkı tanındı. Sınavda matematik ağırlıklı sorular yer alacak, 20 matematik sorusuna karşın 5 din sorusu sorulacak. İHO'lar, yoğunlaştırılmış fen, matematik, İngilizce ve Arapça dersleri verecek.

MEB raporu, son 3 yılda İHO'daki öğrencilerin İHL'leri tercih etmediğini gösterdi; LGS'de yüzde 5'lik dilimdeki başarılı öğrenciler Anadolu ve fen liselerine gitti. 2025 YKS verilerine göre, fen liseleri en başarılı okul türüyken, imam hatipler yüzde 27.49 oranla daha düşük başarı gösterdi. Türkiye'de 3 bin 496 İHO'da 689 bin 62 öğrenci okuyor, İHO dışındaki okulların sınav yapmasına izin yok.

