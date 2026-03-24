İmamlar Afetlere Karşı Eğitiliyor

24.03.2026 11:17
Diyarbakır'da AFAD, imamları afetler konusunda bilinçlendirerek cami cemaatini bilgilendiriyor.

Diyarbakır'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, imamları camilerde olası afetlere karşı hazırlık konusunda bilinçlendiriyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen illerden Diyarbakır'da AFAD İl Müdürlüğünce afet öncesi hazırlık çalışmaları kapsamında yediden yetmişe her yaştan kişiye ulaşılması amacıyla çalışma yürütülüyor.

Akademisyenlerden muhtarlara, çocuklardan kadınlara kadar başlatılan eğitim seferberliğine imamlar da katıldı.

İmamlar aracılığıyla kırsaldaki cami cemaatine ulaşıp daha çok vatandaşı olası afetlere hazır hale getirmek isteyen ekiplerin ilk durağı Eğil ilçesi oldu.

AFAD İl Müdürlüğü ekiplerince ilçedeki Kemal Celal Polat Camisi'nde düzenlenen eğitime katılan yaklaşık 70 imama, "deprem anında yapılması gerekenler", "toplanma merkezlerinin tespiti", "deprem anında panik ve kriz yönetimi" gibi konularda bilgilendirme yapıldı.

"İmamlar günün 5 vakti afetlere ilişkin bilgilendirmede bulunabilir"

AFAD İl Müdürlüğünde eğitmen Mustafa Karakaş, AA muhabirine, afetlere karşı bilinçlendirme çalışmaları kapsamında yoğun bir çaba sarf ettiklerini söyledi.

Özellikle okullarda, kamu kurum ve kuruluşlarında, müftülüklerde verdikleri eğitimlerde afet öncesinde, afet sırasında ve afet sonrasında doğru davranış şekilleri hakkında bilgilendirme yaptıklarını ifade eden Karakaş, imamlara yönelik eğitim programında ilk olarak Eğil ilçesini ziyaret ettiklerini belirtti.

İmamlara afetlere hazırlık noktasında bilgilendirmeler yaptıklarını anlatan Karakaş, "Onlardan isteğimiz, kendilerine aktardıklarımızı vatandaşlara aktarmaları. Nihayetinde biz bir kişiye ulaşınca onlar 50-100 kişiye ulaşıyor. İmamlarımızı seçmemizdeki gayemiz, imamlar günün 5 vakti camide namazdan sonra yaptıkları sohbetlerde afetlere ilişkin bilgilendirmede bulunabilir. Cemaat de imamlardan aldığı bu bilgileri evine, mahallesine, komşusuna aktarabilir." dedi.

Karakaş, "uygulama", "gönüllülük" ve "bilinçlendirme" eğitimleri başta olmak üzere farklı birçok kulvarlarda devam eden eğitim programlarının yanı sıra imamlara verilen eğitimler için de onlarca personelin sahada görev yaptığını belirterek, tüm ilçelerde imamlara yönelik eğitimlerin süreceğini kaydetti.

"İmamlarımız aldığı bu bilgileri vatandaşlara aktaracak"

Eğitime katılan Eğil İlçe Müftüsü Cüneyit Acar, bilgilendirme çalışmasının çok faydalı geçtiğini belirtti.

Türkiye'nin deprem başta olmak üzere birçok afetin yaşanabildiği bir coğrafyada bulunduğunu ifade eden Acar, "Şunu da bilmeliyiz her afetin bir önlemi var. O da güzel bir eğitim ve o eğitimin gereklerini yerine getirmektir. İmamlarımız günün 5 vaktinde, cenazelerde, diğer merasimlerde vatandaşlarla iç içeler. İmamlarımız aldığı bu bilgileri vatandaşlara aktaracak. Ayette de geçiyor, 'Kim bir can kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur.' (Maide Suresi 32. ayet). Bu da büyük bir fazilet ve sevaptır." diye konuştu.

Acar, eğitim programına katılan Eğil ilçe merkezi ve bağlı kırsal mahallelerdeki yaklaşık 70 imamın bundan sonra cami sohbetlerinde afet farkındalık eğitimlerinden öğrendikleri bilgileri vatandaşlara aktaracağını söyledi.

İlçe sakinlerinden Zülküf Yıldırım (49), cami imamı tarafından kendilerine afetlere hazırlık konusunda bilgilendirme yapıldığını anlatarak, "Ülkemiz deprem ülkesi. AFAD tarafından yapılan bu çalışmayı takdirle karşılıyoruz. Allah razı olsun hocamız da bize eğitim verdi. Bu anlamda cemaatin bilinçlendirilmesi yerinde bir çalışma oldu." dedi.

Kaynak: AA

Belediye Başkanı restoranda çıkan kavgada darbedildi Belediye Başkanı restoranda çıkan kavgada darbedildi
Yıllar sonra bir ilk Türkiye’nin dev televizyon kanalı logosunu değiştirdi Yıllar sonra bir ilk! Türkiye'nin dev televizyon kanalı logosunu değiştirdi
Resmi açıklama geldi Osimhen, 100 yıllık kulübü satın mı alıyor Resmi açıklama geldi! Osimhen, 100 yıllık kulübü satın mı alıyor?
Trump: İran’la verimli görüşmeler yaptık, saldırılar 5 gün ertelendi Trump: İran'la verimli görüşmeler yaptık, saldırılar 5 gün ertelendi
Dün gece sen de uyuyamadın mı İşte nedeni Dün gece sen de uyuyamadın mı? İşte nedeni
Aleyna Kalaycıoğlu’nun sorgu sırasında sürekli tekrarladığı cümle Aleyna Kalaycıoğlu'nun sorgu sırasında sürekli tekrarladığı cümle
Savaşa değil maça gittiler İşte sonuç Savaşa değil maça gittiler! İşte sonuç
Markette dehşet: 19 yaşındaki müşteri böyle öldürüldü Markette dehşet: 19 yaşındaki müşteri böyle öldürüldü

11:13
OnlyFans modelinden olay açıklamalar: Gyökeres bana 4,5 milyon dolar harcadı
OnlyFans modelinden olay açıklamalar: Gyökeres bana 4,5 milyon dolar harcadı
10:53
Dev zammın ardından akaryakıta bu kez indirim geliyor
Dev zammın ardından akaryakıta bu kez indirim geliyor
10:48
Bakan Gürlek’in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti
Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti
10:34
İsrail basını: Mücteba Hamaney, ABD ile müzakere edilmesi talimatı verdi
İsrail basını: Mücteba Hamaney, ABD ile müzakere edilmesi talimatı verdi
10:19
Araç muayene sisteminde köklü değişiklik: İşte tüm detaylar
Araç muayene sisteminde köklü değişiklik: İşte tüm detaylar
10:17
Savaşta ilk geri adım bakın kimden gelmiş Türkiye’nin kapısını çaldılar
Savaşta ilk geri adım bakın kimden gelmiş! Türkiye'nin kapısını çaldılar
10:14
Gözler 4 Nisan’da Fenerbahçe’de bomba seçim iddiası
Gözler 4 Nisan'da! Fenerbahçe'de bomba seçim iddiası
09:47
Futbolcu cinayetinden tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu’nun aylık geliri
Futbolcu cinayetinden tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'nun aylık geliri
