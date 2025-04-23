İmamoğlu: '23 Nisan'daki Bayrakları Dalgalandıralım ve Mücadeleyi Büyütelim' - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İmamoğlu: '23 Nisan'daki Bayrakları Dalgalandıralım ve Mücadeleyi Büyütelim'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'e gerçekleştirilen yürüyüşte yaptığı mesajında, bayrakların dalgalandırılması ve ulusal egemenlik mücadelesinin büyütülmesi çağrısında bulundu.

23.04.2025 19:55  Güncelleme: 20:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL)- Ankara'da Birinci Meclis'ten Anıtkabir'e doğru gerçekleştirilen yürüyüşe mesaj yollayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,"Gelin, 23 Nisan'da astığımız bayrakları 19 Mayıs'a kadar dalgalandırmaya devam edelim. Evlerimizde, iş yerlerimizde, arabalarımızda, cep telefonlarımızda bayraklarımız hep gözümüzün önünde olsun. Bayrağımızın simgelediği değerler için, mücadeleyi her gün daha da büyütelim. Bizi bekleyen güzel günlere hep birlikte, umutla, cesaretle, azimle yürüyelim" çağrısında bulundu.

Silivri Cezaevi'nde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Ankara'da Birinci Meclis'ten Anıtkabir'e doğru gerçekleştirilen yürüyüşe mesaj yolladı. İmamoğlu'nun Anıtkabir yürüyüşüne yolladığı mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Ülkeyi Saraydan yöneteceklerini zanneden bir avuç insan iş başında"

"Bağımsızlık mücadelemizin kalbi, Cumhuriyetin ve milli iradenin başkenti Ankara; merhaba. Atatürk'ün emanetinin muhafızları, güzel Ankaralılar, sizleri sevgiyle, saygıyla, dostlukla selamlıyorum. 23 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Varlığıyla onur duyduğumuz Gazi Meclisimiz, bağımsızlığımızın ve milli iradenin somutlaştığı, hayat bulduğu yerdir. 23 Nisan 1920'de, hep birlikte bir karar verdik. 'Bu ülke, bir kişinin iradesiyle değil, milletin iradesiyle yönetilecek' dedik. 'Yetki sarayda değil, Meclis'te olacak' dedik. O günden bu yana, kendi iradelerini millete dayatmaya kalkanlar hep Meclisimizi hedef almıştır. Bugün de Meclis'i hiçe sayan, ülkeyi saraydan yönetebileceklerini zanneden bir avuç insan, iş başındadır. Bir kişiye göre tasarladıkları uyduruk bir rejimle, bütün gücü ellerinde topladılar. Başta Meclis olmak üzere, ülkenin tüm kurumlarını zayıflattılar, içini boşalttılar. Devletimizin kadim kültürünü, geleneklerini yıkıp geçtiler."

"Milli iradeye savaş açarak, çıkmaz bir yola girdiniz"

Tek bir şeyi yapamadılar: Milletin sesini kısamadılar. 19 Mart darbe girişimiyle, demokrasiye son darbeyi vuracak, milletin sesini, nefesini keseceklerdi…  Ama millet, öyle bir ayağa kalktı ki, kendileri nefessiz kaldılar. Milletin karşısında öyle çaresiz, öyle aciz bir haldeler ki… Ellerinde Türk bayraklarıyla 'hak, hukuk, adalet' isteyen gençlerin karşısına çıkıp, onları ikna edebilecek tek bir cümleleri kalmadı.  Öyle çaresiz, öyle aciz bir haldeler ki… 'Devlet, iftirayla şantajla değil, adaletle yönetilir' diye devlet adamlığı dersi veren çiftçilerimizin karşısına çıkmaya yüzleri yok.  Öyle çaresiz, öyle aciz bir haldeler ki… Milletin önünde rakipleriyle eşit şartlarda yarışmaktan korkup, yargının arkasına sığınıyorlar. Çıkın saklandığınız yerden, çıkın. Yargıyı rahat bırakın. Mahkemeler, siyasi meseleleri çözemezler. O meseleleri, ancak millet çözer. Sandıktan kaçarak, yargının arkasına saklanarak geçirdiğiniz her gün, bu millete yaşattığınız eziyetler daha çok artıyor. Milli iradeye savaş açarak, çıkmaz bir yola girdiniz.

"23 Nisan 1920'den beri, bu ülkede millet ne derse, o olur"

Burası, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'idir. Burası, milli iradeye dayanan, demokratik bir cumhuriyettir.  23 Nisan 1920'den beri, bu ülkede millet ne derse, o olur. Bu ülkede hiç kimse millete rağmen, milleti hiçe sayarak koltuğunda oturamaz. Bu gerçeği unutmuş olanlar olabilir. Ama millet unutmadı, unutmayacak. Çünkü ulusal egemenlik, bizim özgürlük ve bağımsızlığımızın, cumhuriyet ve demokrasimizin teminatıdır.  Ulusal egemenlik, çocuklarımızın mutluluk ve huzurunun teminatıdır. Bugün ülkemizin dört bir yanını donattığımız ay yıldızlı bayrağımız, milletçe bağımsızlığımızın, egemenliğimizin en güzel, en şanlı simgesidir. Gelin, 23 Nisan'da astığımız bayrakları 19 Mayıs'a kadar dalgalandırmaya devam edelim. Evlerimizde, iş yerlerimizde, arabalarımızda, cep telefonlarımızda bayraklarımız hep gözümüzün önünde olsun. Bayrağımızın simgelediği değerler için, mücadeleyi her gün daha da büyütelim. Bizi bekleyen güzel günlere hep birlikte, umutla, cesaretle, azimle yürüyelim. Bayramımız kutlu olsun. Yaşasın 23 Nisan, yaşasın çocuklar, yaşasın Türkiye, yaşasın Cumhuriyet. Kalın sağlıcakla."

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: ANKA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Ekrem İmamoğlu, Anıtkabir, 23 Nisan, Politika, Güncel, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu: '23 Nisan'daki Bayrakları Dalgalandıralım ve Mücadeleyi Büyütelim' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya’da cephanelikte patlama: 2 köy boşaltıldı, OHAL ilan edildi Rusya'da cephanelikte patlama: 2 köy boşaltıldı, OHAL ilan edildi
Hac mevsimi öncesi Suudi Arabistan’dan Mekke kararı Hac mevsimi öncesi Suudi Arabistan'dan Mekke kararı
Türkiye’ye en fazla turist İran ve Rusya’dan geldi Türkiye'ye en fazla turist İran ve Rusya'dan geldi
TFF’den, hastaneye kaldıran hakemin sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi TFF'den, hastaneye kaldıran hakemin sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi
Konyasporlu taraftarlarla tartışmıştı Abdülkerim, maç biter bitmez isyan etti Konyasporlu taraftarlarla tartışmıştı! Abdülkerim, maç biter bitmez isyan etti
Manisa’da suç örgütlerine yönelik operasyon: 11 gözaltı Manisa'da suç örgütlerine yönelik operasyon: 11 gözaltı
Yemen’deki Husiler: ABD’ye ait bir İHA’yı düşürdük, 2 uçak gemisini hedef aldık Yemen'deki Husiler: ABD'ye ait bir İHA'yı düşürdük, 2 uçak gemisini hedef aldık
Facianın eşiğinden dönülmüş Konyaspor-Galatasaray-maçında sahaya demir parçası atıldı Facianın eşiğinden dönülmüş! Konyaspor-Galatasaray-maçında sahaya demir parçası atıldı
Okan Buruk, transfer iddialarına son noktayı koydu: Herhangi bir düşüncemiz olmadı Okan Buruk, transfer iddialarına son noktayı koydu: Herhangi bir düşüncemiz olmadı
Tesla’nın net karı ilk çeyrekte yüzde 71 düştü Tesla'nın net karı ilk çeyrekte yüzde 71 düştü
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunda tutuklu sayısı 512’ye yükseldi Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunda tutuklu sayısı 512'ye yükseldi

20:35 İşte İstanbul’u sallayan 6,2’lik depremin korkunç sesi İşte İstanbul'u sallayan 6,2'lik depremin korkunç sesi
19:19 İstanbul’da 6.2 sonrası 127 artçı sarsıntı 1 bina yıkıldı, 9 ev tahliye edildi İstanbul'da 6.2 sonrası 127 artçı sarsıntı! 1 bina yıkıldı, 9 ev tahliye edildi
18:37 İstanbul Valiliği: Vatandaşlar, okul bahçeleri, spor salonları ve camilerde geceyi geçirebilir İstanbul Valiliği: Vatandaşlar, okul bahçeleri, spor salonları ve camilerde geceyi geçirebilir
17:00 Deprem anında tırların beşik gibi sallandığı görüntüler ortaya çıktı Deprem anında tırların beşik gibi sallandığı görüntüler ortaya çıktı
16:59 İstanbul’daki 6,2’lik depremi 20 gün önceden bildi Yeni açıklaması yüreklere su serpti İstanbul'daki 6,2'lik depremi 20 gün önceden bildi! Yeni açıklaması yüreklere su serpti
08:18 Türkiye için sürpriz ’S-400’ iddiası ABD’li meclis üyeleri mektup yazdı Türkiye için sürpriz 'S-400' iddiası! ABD'li meclis üyeleri mektup yazdı
08:00 Bakanlık ’önemli uyarı’ deyip duyurdu: Doğum yardımı başvuruları sadece e-Devlet’te Bakanlık 'önemli uyarı' deyip duyurdu: Doğum yardımı başvuruları sadece e-Devlet'te
07:19 Pençe-Kilit bölgesinden acı haber: 1 şehit Pençe-Kilit bölgesinden acı haber: 1 şehit
02:32 Dünyayı kaosa sürükleyen karardan geri adım Trump fikir değiştirdi Dünyayı kaosa sürükleyen karardan geri adım! Trump fikir değiştirdi
01:20 Ankara’da bazı yollar 23 Nisan’da trafiğe kapatılacak Ankara'da bazı yollar 23 Nisan'da trafiğe kapatılacak
01:02 Adana’da iki kişiyi öldüren şahıs intihar etti Adana'da iki kişiyi öldüren şahıs intihar etti
00:37 23 Nisan’da toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak 23 Nisan'da toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak
00:16 Ünlü oyuncu Leyla Okay 62 yaşında hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Leyla Okay 62 yaşında hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2025 20:52:41. #7.13#
SON DAKİKA: İmamoğlu: '23 Nisan'daki Bayrakları Dalgalandıralım ve Mücadeleyi Büyütelim' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.