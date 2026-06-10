Ekrem İmamoğlu'ndan Türker'in Savunmasına İlişkin Paylaşım: Adalet ve Hukuk Sistemi Adına Utanç Verici Bir Gündü - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu'ndan Türker'in Savunmasına İlişkin Paylaşım: Adalet ve Hukuk Sistemi Adına Utanç Verici Bir Gündü

10.06.2026 14:38  Güncelleme: 15:22
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CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İBB davasının 47. duruşmasında Medya A.Ş. Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in çocuklarıyla tehdit edildiği yönündeki savunmasına tepki gösterdi. İmamoğlu, duruşmayı 'adalet ve hukuk sistemi adına utanç verici' olarak nitelendirdi.

(İSTANBUL)- CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İBB davasının 47'nci duruşmasında Medya A.Ş. Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in mahkemede yaptığı savunmaya ilişkin, "Dün, adalet ve hukuk sistemi adına utanç verici bir gündü" dedi.

İBB Davası'nındün yapılan 47. duruşmasında Medya A.Ş. Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker savunmasında "savcı tarafından çocukları ile tehdit edildiğini" öne sürmüştü. Türker'in savunmasına ilişkin "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" sosyal medya hesabından Ekremm İmamoğlu'nun açıklamasına yer verildi. İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Dün, adalet ve hukuk sistemi adına utanç verici bir gündü. Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker mahkemede, uğradığı şantajı, işkence ve taciz gibi zorbalıkları anlattı. Salondaki herkesin tüyleri diken diken oldu. Bu anlatımları ben de milletimizle paylaşmak istiyorum."

İBB kumpas davasının, 19 Mart darbesinin sahibi saraydaki zihniyetin nasıl metodlar kullandığını ibretle okuyacaksınız. Yargıyı yerle bir eden bu zihniyetin peşinden koşan ve 'arınma' ifadesini dilinden düşürmeyen, pankartlar asan 'saray kayyumu' da bu vahim ifadeleri derhal okusun."

Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarına Türker'in ifadelerinin yer aldığı haberin linki de eklendi.

NE OLDU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan Medya A.Ş. Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker, İBB davasının 47'nci duruşmasında yaptığı savunmada hakkındaki suçlamaları reddetti. Türker, Medya A.Ş.'nin görev yaptığı dönemde zarar değil kar ettiğini, şirket cirosunun iki katına çıktığını savunarak iddianamede yer alan "kasası boşaltıldı" iddiasının somut delillere dayanmadığını söyledi.

Savunmasında gözaltı ve tutukluluk sürecinde yaşadıklarını da anlatan Türker, "evine yapılan operasyonda çocuklarıyla birlikte mağdur edildiğini, emniyette çıplak aramaya maruz bırakıldığını ve tutuklandıktan sonra yeniden ifadeye çağrıldığında soruşturmayı yürüten savcı tarafından çocukları üzerinden tehdit edildiğini" öne sürdü. Türker, savcının kendisine "Sen bu kafayla çocuklarını asla göremeyeceksin. Artık sosyal hizmetler alır senin çocuklarını" dediğini iddia etti. Fatoş Pınar Türker, savunması sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Ekrem İmamoğlu, Yerel Yönetim, Tutuklama, İstanbul, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Hukuk, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ekrem İmamoğlu'ndan Türker'in Savunmasına İlişkin Paylaşım: Adalet ve Hukuk Sistemi Adına Utanç Verici Bir Gündü - Son Dakika

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