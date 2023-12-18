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İmamoğlu: Benim kulağım kötü sesleri duymuyor - Son Dakika
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İmamoğlu: Benim kulağım kötü sesleri duymuyor

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane meclis binasında düzenlenen İstanbul Gençlik Meclisi açılış oturumuna katıldı.

İmamoğlu: Benim kulağım kötü sesleri duymuyor
18.12.2023 - 13:45,
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İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane meclis binasında düzenlenen İstanbul Gençlik Meclisi açılış oturumuna katıldı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ekrem İmamoğlu, "Bir siyasi partinin kendi iç meselesine ne yorum yaparım, ne de müdahil olurum. Sadece, eğer orada bir anlaşmazlık, bir kavga, bir gürültü varsa bundan üzüntü duyarım. Şu anda bende uyandırdığı tek his bu, keşke olmasa. Keşke kendi içlerinde daha bütünlükçü bir yapıları olsa." diye konuştu.İBB Meclisi'ndeki İYİ Partili meclis üyelerinin istifaların ardından kendisine yapılan 'Eş Başkan' yakıştırmaları olduğu iddiasını da değerlendiren İmamoğlu, "Benim kulağım kötü sesleri hiç duymuyor. Kötü sözleri de duymuyor." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane meclis binasında düzenlenen İstanbul Gençlik Meclisi açılış oturumuna katıldı. Oturumda gençlere seslenen İmamoğlu, programın ardından basın mensuplarının gündeme dair sorularını yanıtladı.

"HER SİYASİ PARTİNİN İBB ADAYINA SAYGI DUYUYORUM"

Ak Parti İstanbul İl Başkanlığında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen aday belirleme toplantısı hakkındaki soruyu yanıtlayan İmamoğlu, "Bütün siyasi partilerin çalışmalarını duyuyoruz. İstanbul'da belli ki çoklu bir İstanbul adayları yarışı olacak, farklı siyasi partilerin. Bu fayda getirir, farklı düşüncelerin farklı bakış açılarının yarışabildiği bir zeminin varlığını önemsiyorum. Umarım o fikirlerin daha iyi tartılıp, ölçülebildiği bilgi alma ortamlarının varlığıyla daha güçlü bir demokrasi şölenine dönüştüğü bir İstanbul seçimini yaşarız; ama hep söylüyorum. Elbette ki her siyasi partinin İstanbul Büyükşehir adayına saygı duyuyorum. Elbette her biri değerli kimlikler, kişiliklerdir. Ben şahsen İstanbulluların ihtiyaçlarına odaklı bir kampanya yürüteceğimi, bundan önce de öyle yürüttüğümü, yönettiğimi ve insanlarla toplumla konuştuğumu çok fazla adayların üzerinden bir kampanya yönetmediğimi defalarca dile getirdim. Bunun bu seçimde daha da başarılısını yaşatacağım İstanbullulara. Çünkü 5 yıldır muazzam bir diyalog köprümüz var İstanbullularla. Tabiri caizse sokak sokak, mahalle mahalle, ilçe ilçe bunu çok güçlü bir kampanyaya inşallah dönüştüreceğiz. Her partinin adayı hayırlı olsun." dedi.

"BİR SİYASİ PARTİNİN KENDİ İÇ MESELESİNE NE YORUM YAPARIM NE DE MÜDAHİL OLURUM"

"İYİ Parti ile İttifak kapısı kapandı mı? " sorusuna da yanıt veren İmamoğlu, "Hayırlısı, tabii benim yorum yapabileceğim bir saha asla değil. Bir siyasi partinin her ne kadar ittifakımız olsa da, bir siyasi partinin kendi iç meselesine ne yorum yaparım, ne de müdahil olurum. Sadece, eğer orada bir anlaşmazlık, bir kavga, bir gürültü varsa bundan üzüntü duyarım. Şu anda bende uyandırdığı tek his bu, keşke olmasa. Keşke kendi içlerinde daha bütünlükçü bir yapıları olsa. Çünkü İYİ Parti, Türkiye Cumhuriyeti demokrasisi açısından son yıllarda çok özel kararlara ve başarılara imza atmış bir siyasi partidir. Umarım kendi içlerinde sağlıklı bir süreci sulh içerisinde bir süreci yaşarlar, yaşatırlar. Onun dışında meclisimizde bulunan bir kısım arkadaşın partilerinden istifa etmesi de onların kişisel kararlarıdır. Kendileri için hayırlısı olsun, diyorum. Elbette bugüne kadar hizmet sundular İYİ Parti grubunda. Ben İYİ Parti grubunun İstanbul'a sunmuş olduğu hizmetlerden de memnun bir belediye başkanıyım. Çok dayanışma ve karşılıklı istişare içerisinde il başkanları olsun, görev almış ve şu anda alan belediye meclis üyeleri olsun, istişare içerisinde bir süreç yönettik. Bu duygularla kendilerini buradan selamlamış olayım." dedi.

"BENİM KULAĞIM KÖTÜ SÖZLERİ DE DUYMUYOR"

İBB Meclisi'ndeki İYİ Partili meclis üyelerinin istifaların ardından kendisine yapılan 'Eş Başkan' yakıştırmaları olduğu iddiasını da değerlendiren İmamoğlu, "Benim kulağım kötü sesleri hiç duymuyor. Kötü sözleri de duymuyor." yanıtını verdi.

Kaynak: DHA
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu: Benim kulağım kötü sesleri duymuyor - Son Dakika


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