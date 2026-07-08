İbb Davası'nda 64. Gün… Ekrem İmamoğlu, Duruşma Salonuna Getirildi

Haber: Esra TOKAT

İSTANBUL - İBB Davası'nda Ekrem İmamoğlu'nun bugün savunma yapması bekleniyor. Dün duruşmaya getirilmeyen İmamoğlu, bugün duruşma salonundaki yerini aldı, İzleyiciler, İmamoğlu'nu "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganlarıyla karşıladı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 59'u tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın görülmesine, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nin 1 No'lu Duruşma Salonu'nda devam ediliyor.

Duruşma, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik davada tutuklu yargılanan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in avukatları Nergis İnce ve Baran Kaya'nın savunmalarının alınmasıyla devam edecek.

Duruşmada İmamoğlu'nun bugün savunma yapması bekleniyor. Ekrem İmamoğlu, dün mahkeme heyetinin kararı ile dün duruşma salonuna getirilmemişti. Ekrem İmamoğlu, bugün savunma yapması beklendiği için salondaki yerini aldı. İzleyiciler, İmamoğlu'nu "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganlarıyla karşıladı.