İmamoğlu, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün\'ü Tebrik Etti

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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ü makamında tebrik etti. Kendilerinden önceki dönemde Büyükçekmece'nin ihmal edildiğinin altını çizen İmamoğlu, "Yerin altını kazdıkça, ne kadar yalnız bırakıldığını da gördük son 5 yılda. Ama güzel altyapı hizmetlerimiz oldu. Büyükçekmece'yi güzelleştiren çok değerli hizmetlerimiz oldu. İlçelerdeki her en başarılı 5 yıl, İstanbul'un en başarılı beş yılı demektir. Bunu bir ayrım yapmaksızın herkese söylüyorum" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'e tebrik ziyaretinde bulundu. Akgün'ün çok deneyimli bir belediye başkanı olduğunu belirten İmamoğlu, "Sadece İstanbul'da değil, Türkiye'de de yerel yönetici, belediye başkanı kimliği dendiğinde, akla gelen çok değerli bir insan, yerel yönetici, belediye başkanı. Bu kavramla biz, yıllardır dayanışma içerisinde bir ilişkiye sahibiz Beylikdüzü komşuluğundan başlayarak, daha öncesinden ailevi buluşmalarımızdan, sohbetlerimizden de güçlenerek. Ama tüm sorumluluğumuzla, belediyeci kimliğimizle uzun zamandır bir aradayız. ve Büyükçekmece, onun tarifiyle, yıllar sonra ilk kez ilçesiyle, büyükşehiriyle iktidar olduğu bir dönem yaşadı" dedi.

"Yerin altını kazdıkça Büyükçekmece'nin ne kadar yalnız bırakıldığını gördük"

Kendilerinden önceki dönemde Büyükçekmece'nin ihmal edildiğinin altını çizen İmamoğlu, "Yerin altını kazdıkça, ne kadar yalnız bırakıldığını da gördük son 5 yılda. Ama güzel altyapı hizmetlerimiz oldu. Büyükçekmece'yi güzelleştiren çok değerli hizmetlerimiz oldu. Diliyor ve istiyorum ki, önümüzdeki 5 yıl, Sayın Doktor Hasan Akgün'ün belediyecilik yaşamındaki en başarılı beş yıl olsun. İlçelerdeki her en başarılı 5 yıl, İstanbul'un en başarılı beş yılı demektir. Bunu -parti ya da sevdiğim ya da sevmediğim diye bir ayrım yapmam zaten- bir ayrım yapmaksızın herkese söylüyorum. Allah utandırmasın Başkanım. Başarılar dilerim. İnşallah güzel sonuçları hep birlikte, 5 yılın sonunda Büyükçekmece halkı lehine sağlarız. Yolunuz açık olsun" diye konuştu.

Akgün: "Daha çok büyük işler yapacağımıza inancımız tamdır"

Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün de İmamoğlu ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, "İki hususu arz etmem lazım. Evet; Büyükçekmece'ye Büyükşehir eli ilk defa değdi 2019 seçimlerinden sonra Sayın Ekrem İmamoğlu'yla. Ama sadece Büyükçekmece'ye gelmekle kalmadı, 39 ilçeye eşit bir anlayışla yaklaşımınız Türk yerel demokrasisinde, İstanbul'da bir dönem başlatmıştır. Onun için, kutluyorum sizleri. Daha çok büyük işler yapacağımıza inancımız tamdır. Büyükçekmece'de, ben ve ekibim, 25 yıl ama 5 yılda sizin döneminizde ama meclisin ambargosu altında, 30 yıllık bir ambargo altında çalışmış belediye başkanıyım ara vermeden" ifadelerini kullandı.

"Bu altyapı hizmetleri İstanbul için yapılmıştır"

Büyükçekmece'nin İBB'den, 2019 öncesinde yok denecek kadar az altyapı hizmeti aldığını aktaran Akgün, bu rakamın İmamoğlu döneminde yüksek oranda arttığına vurgu yaptı. "Bu altyapı hizmetleri, İstanbul için yapılmıştır" diyen Akgün, "Size, bize oy verip, hizmet bekleyen halkımız için yapılmıştır. İnanılmaz işler yapıldı altyapıda. Şahsınıza, şahsınızda İSKİ Genel Müdürümüze ve tüm ekibine, tüm Büyükşehir ekibine çok teşekkür ediyorum. Üst yapıda da gayet güzel işten çıkartıldı. 25-30 yıl ambargo altında yaşayan bir şehir, ambargo altında yapılan bir hizmetten sonra bunların gelmesi, çok bariz olarak halk tarafından algılandı. Çok net olarak biri siyah, biri beyaz gibi göründü. Bu karanlık günler geride kaldı. Çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından İmamoğlu ve Akgün, kurum kurmaylarının karşılıklı katılımıyla, Büyükçekmece'nin sorunlarına ve çözüm yollarına dönük, ortak masa toplantısı gerçekleştirdi.