İmamoğlu, CHP'li Belediye Başkan Adayının Sözlerine Tepki Gösterdi

Haber: OKTAY YILDIRIM Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bakırköy Meydanı'nda vatandaşlara seslendi. İmamoğlu konuşması sırasında CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın DEM Parti'yi dışlayan sözlerine tepki gösterdi. İmamoğlu Köksal için "Bakın insan ayırt etmemek her şeyin önünde. Ben CHP' liyim ama ben bu partiye, bu partililere değil, bu şehrin her insanına hizmet ediyorum, Her siyasi görüşte olan insanına. Öyle, yani ben belediye başkanı olursam, şu partilileri belediyeye almam. Şu partililer hariç şunlarla görüşürüm diyen ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti onu söyleyeyim" dedi.

"Büyük Önder Atatürk'ün dediği gibi başarmak için çalışkan olmaktan başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Çok çalıştık, öz güvenle çalıştık. Bir avuç insan için değil 16 milyon insan için çalıştık. Bir kişinin tensipleriyle buyruklarıyla değil 16 milyonun istek ve talepleriyle hareket ettik. Sevgili dostlar, partizanlığı söküp attık. Bakın ben size bir şey söyleyeyim ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin has evladıyım. En çok çalışan insan olmak için de gayret ediyorum. Ben diyorum ki ben çok çalışıyorum, en çok çalışan ben olacağım. Ayşegül Başkan diyebilir ki hayır başkanım ben seni geçeceğim, gurur duyarım. Geçsin, başkası da geçebilir. Biraz zor onu söyleyeyim de hani o konuda iddialıyım. Espri tabii inşallah geçerler. Ama bakın insan ayırt etmemek her şeyin önünde. Ben CHP'liyim ama ben bu partiye, bu partililere değil, bu şehrin her insanına hizmet ediyorum, Her siyasi görüşte olan insanına. Öyle, yani ben belediye başkanı olursam, şu partilileri belediyeye almam. Şu partililer hariç şunlarla görüşürüm diyen ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti onu söyleyeyim. Öyle yok biz insan ayırt etmeyiz kardeşim. O laf ne biliyor musunuz? O laf nereye gider biliyor musunuz? Hani birileri çık vatan haini, terörist hatırlayın ya büyükşehir belediyesi terörist doluydu. Bunu diyenle bu akıl aynı akıl, öyle yok öyle yağma yok. Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni toplarken herkesi kucakladı, çağırdı ya o kültürü temsil eden Atatürk'ün evlatlarıyla yönetilir kardeşim. Bu kadar net"