İmamoğlu COP31 için iklim adaletinin sosyal adaletin ayrılmaz parçası olduğunu söyledi

(ANKARA) - Tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Antalya'da başlayan COP31 Zirvesi için yayımladığı mesajında, "İklim adaleti, sosyal adaletin ayrılmaz bir parçasıdır. Yeşil dönüşüm kimseyi geride bırakmamalı; herkes için daha sağlıklı, güvenli ve müreffeh bir yaşam sağlamalıdır. Türkiye'nin ev sahipliğindeki COP31'in, dünyanın ortak geleceği için somut kararların alındığı, dayanışmanın güçlendiği bir dönüm noktası olmasını diliyorum" dedi.

Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Antalya'da başlayan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı - COP31, Türkiye ve dünyamızın geleceği için önemli bir fırsat. İklim krizi artık geleceğin değil, bugünün meselesi. Kuraklık, seller, aşırı sıcaklar ve doğal afetler hepimizin hayatını etkiliyor. Bu krizle mücadele etmek, aynı zamanda yaşamı, sağlığı, refahı ve gelecek nesillerin haklarını korumaktır" dedi.

İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Biz İstanbul'da, 2019 yılından itibaren, Yeşil İstanbul vizyonumuzla, şehrimizin iklim mücadelesinde dünyanın öncü kentlerinden biri olması için çalıştık. 2050 karbon nötr hedefiyle başladığımız yolculukta, sera gazı emisyonlarını 2030 yılına kadar yüzde 52,2 azaltmayı hedefleyen İstanbul İklim Değişikliği Eylem Planımızı hazırladık. ?Raylı sistem yatırımlarımızı hızlandırdık. 13 milyon metrekare yeşil alanı İstanbul'a kazandırdık. Atıktan enerji üreten tesislerimizi hizmete açtık. Uluslararası ortaklarımızla 52 somut eylem içeren İstanbul Yeşil Şehir Eylem Planı'nı hazırladık.

COP31'den beklentimiz açık: Daha iddialı ve ölçülebilir emisyon azaltım hedefleri, temiz enerjiye adil geçiş, güçlü iklim finansmanı, yerel yönetimlerin küresel karar alma süreçlerine etkin katılımı. Unutmayalım: İklim adaleti, sosyal adaletin ayrılmaz bir parçasıdır. Yeşil dönüşüm kimseyi geride bırakmamalı; herkes için daha sağlıklı, güvenli ve müreffeh bir yaşam sağlamalıdır. Türkiye'nin ev sahipliğindeki COP31'in, dünyanın ortak geleceği için somut kararların alındığı, dayanışmanın güçlendiği bir dönüm noktası olmasını diliyorum."