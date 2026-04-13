İmamoğlu Davasında 20. Duruşma Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İmamoğlu Davasında 20. Duruşma Tamamlandı

13.04.2026 20:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan, 414 sanıklı davada savunma yaptı; duruşma ertelendi.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 92'si tutuklu 5'i müşteki sanık olmak üzere 414 sanığın yargılandığı davanın 20'nci duruşması sona erdi.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki salonda yapılan duruşmada, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun siyasi danışmanlığını yapan tutuklu sanık Necati Özkan savunma yaptı.

Sanık Özkan, bugün tutukluluğunun 391. günü olduğunu belirterek, ticaret insanı olarak her şeyi usulüne uygun yaptığını ve kendisinden hizmet alan kişilere fatura kestiğini savundu.

Özkan, 42 yıllık bir işletmenin sahibi olduğunu, reklamcılık yaptığını, inşaat sektörünün bütün üst kurumlarıyla çalıştığını dile getirdi.

İnşaat sektörünün parayı peşin aldığını, faturayı ise ancak yıllar sonra iş bittikten veya teslimat yapıldıktan sonra kestiğini anlatan Özkan, inşaat projelerinde yatırımlar yaptığını, reklam kampanyalarını gerçek bir şekilde yürüttüğünü, projeler bittiğinde bunları sattığını ve kazancını kuruşuna kadar devlete beyan ederek vergilerini ödediğini savundu.

Sanık Özkan, 2019 yılında sanık Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart seçimlerini yönetirken bir reklam filmi yaptığını, bu reklam filminin 2019'da yayınlandığını, bunun bir seçim kampanyası olduğunu, seçim kampanyası bittiğinde görevinin bittiğini söyledi.

Bir reklam filmi çekmenin, seçim kampanyası yapmanın kanunen de ahlaken de suç olmadığını savunan Özkan, "'İstanbul Senin' reklam filminden 3 yıl sonra hayata geçen 'İstanbul Senin' uygulamasının ne yazılımını bilirim ne çalışma metotlarını ne de güvenlik yapısını anlarım." savunmasını yaptı.

"İstanbul Senin" projesinin ve içindeki uygulamaların yapılmasıyla ilgili alınmış herhangi bir kararda veya uygulamanın idari tarafında bulunmadığını öne süren Özkan, teknolojik alanlarda bir yetkisinin, yönlendirmesinin veya talebinin olmadığını iddia etti.

Sanık Özkan, İmamoğlu'nun sorularına cevap verdi

Bu sırada söz alan İmamoğlu'nun, "İmamoğlu İnşaat'tan hiç daire aldınız mı?" sorusuna sanık Özkan, "Reklam için görüştük ancak ben reklam kampanyanızı yapamam dedim." yanıtını verdi.

Bunun üzerine İmamoğlu, "İyi ki almamışınız. İBB'de herhangi bir göreviniz ya da konumuz oldu mu?" sorusunu sordu.

Sanık Özkan, "Herhangi bir yetkim olmadı. Ekrem İmamoğlu benim amirim de değildir, müşterim de değildir. Arada beni çağırır giderim, kendi görüşümü söylerim. Bu her gün gidilen bir iş değil, idari ve yönetimsel bir görevim olmadı." ifadesini kullandı.

Özkan'ın çapraz sorgusundan sonra avukatlarına söz verildi.

Duruşma, Özkan'ın avukatlarının savunmasını bitirmesinin ardından yarına ertelendi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, İstanbul, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu Davasında 20. Duruşma Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 20:55:57. #7.13#
SON DAKİKA: İmamoğlu Davasında 20. Duruşma Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.