İmamoğlu Davasında Savunmalar Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İmamoğlu Davasında Savunmalar Devam Ediyor

17.03.2026 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da İmamoğlu'na ilişkin davada, sanıkların savunmaları sürüyor; tutuklu sanıklar ifade veriyor.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 107'si tutuklu, 5'i "müşteki sanık" olmak üzere 407 sanığın yargılandığı davanın altıncı duruşması sanık savunmalarıyla devam ediyor."

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda görülen duruşmada, İBB iştirak şirketi Ağaç AŞ Satın Alma Müdürü tutuklu sanık Ümit Polat'ın çapraz sorgusu yapıldı.

Polat'ın ardından Ağaç AŞ Satın Alma Şefi tutuklu sanık Fatih Yağcı'nın savunmasına geçildi.

Sanık Yağcı, Ağaç AŞ'de 21 yıl çalıştığını, kariyerinin son 5 yılında ise satın alma şefliği yaptığını belirterek, "Satın alma biriminde iki şeflik vardı. Biri ihale şefliği diğeri benim olduğum şefliktir. İki şefliğin görev ve sorumluluk alanları farklıdır. Biz bitki alımlarıyla ilgileniriz, benim görevim birimin işleyişini ve satın alma süreçlerini yönetmektir." ifadelerini kullandı.

Firmalardan aldıkları teklifleri genel müdürlüğe gönderdiklerini anlatan Yağcı, "Piyasaya hakim olmak için sezona göre sürekli seyahat ederiz. Hem yeni firmaları listemize eklemek hem de sözleşme yaptığımız firmaların ürünlerini takip etmek için ziyaretlerimizi yapar, rapor hazırlarız." dedi.

Sanık Yağcı, iddianamede yer alan Gürgen kod adlı gizli tanığın kendisiyle ilgili ifadelerinin asılsız olduğunu öne sürdü.

Kimseyle bir para alışverişinde bulunmadığını savunan Yağcı, şöyle devam etti:

"Bana teslim edilen herhangi bir para veya ona benzer bir şey de yoktur. İddianamedeki bazı kişilerle ortak baz vermem, ofisin fiziki koşullarından kaynaklıdır. Ofisim, misafir bekleme odasıyla yan yanadır. Gelen her misafirin benimle baz vermesi normaldir. Dinçer Kantar adlı kişiyle iş dışı bir görüşmüşlüğüm yoktur. İddianamede, rüşvet paralarını teslim ederek rüşvet suçu işlediğim söyleniyor. Kimseden para almadım, para alınmasına aracılık etmedim. Tutukluyum, ismim lekelendi. Suçsuzum, tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum."

Yağcı, kendisine atılan "Ekrem İmamoğlu'nun aldığı rüşveti, nasıl aldığı ortaya çıktı!.." başlıklı haber linki üzerine "Peşimizi bırakmıyorlar a.." şeklinde yanıt vermesini, "Daha önce de başkaları aynı haber linklerini atmışlardı, o yüzden öyle yazdım." diye açıkladı.

Duruşma öğle arasının ardından devam edecek.

Kaynak: AA

İstanbul, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu Davasında Savunmalar Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 14:16:27. #7.12#
SON DAKİKA: İmamoğlu Davasında Savunmalar Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.